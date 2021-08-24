Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazen kendi başarılarımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz, böyle olunca da bazen birileri karşımıza çıkıp ’19 yılda ne yaptınız?’" diyerek 19 yıldaki icraatlarını sıraladı. Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesinde" açıklamasını yaptı. Parti teşkilatına 2023 seçimlerinin önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman zihniyete bırakamayız" görüşünü savundu.

Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Türkiye’ye çağ atlattık. Bazen kendi başarılarımızı kendimiz dahi unutabiliyoruz, böyle olunca da bazen birileri karşımıza çıkıp ’19 yılda ne yaptınız?’ Diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Kimi zaman da birileri çıkıp Türkiye’yi batırdınız diye gerçeği çarpıtabiliyor. Yalan ve iftiranın ötesinde hakikatin ters yüz edilmesi olan bu tür ithamlara karşı vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Şimdi sizlere ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi özetin özeti mahiyetinde hatırlatmak istiyorum." dedi.

"Türkiye’nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1’in altından aldık yüzde 5,1 seviyesini getirdik"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1’in altından aldık yüzde 5,1 seviyesini getirdik. Ülkemizde yapılan yatırımların tutarını yıllık 70 milyar seviyesinden 1,4 trilyon liraya çıkardık. İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık geçtiğimiz yılı 170 milyar dolarla kapattık.

"Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesinde"

Yıllarca ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık. İnşallah yakında yeniden aynı tabloyu yeniden göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir.

"Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş bir ülkedir"

Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Nüfusumuzun 66 milyon olduğu dönemde 238 milyar dolar olan milli gelirimizi 960 milyar dolara kadar yükseltmiştik. Son yıllarda döviz kurundaki dalgalanmalar başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi inşallah en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkartacağız. Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş bir ülkedir. Kadın ve gençlerin talebiyle iş gücündeki arzındaki yükselme sebebiyle yeni istihdam alanlarına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İnşallah çalışmak isteyen her vatandaşımıza iş sağlayabilecek seviyeye doğru yaklaşıyoruz.

Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en düşük kamu ve özel sektör borçlanmasına sahip devletlerden biridir. Dolayısıyla devlet ve millet olarak geleceği ipotek altında olmayan bir ülke sıfatıyla sürekli hedef büyütüyor, sürekli vizyon geliştiriyoruz.

"Yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz"

Yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.

Ülkemize kazandırdığımız hizmetlere geçmek istiyorum. Eğitimde 2002 yılında bütçemiz 10,3 milyar lira iken 2021 bütçemiz 2 bin 12 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar 693 bin yeni öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Eğitim kademelerini 4+4+4 yaparak zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. 44 farklı ülkede 349 okul, yüksek öğretim kurumu, 42 yurt ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütüyoruz.

"İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız 207’ye çıkardık"

İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayımız 207’ye, 70 bin olan akademik personel sayımız 181 bine, üniversite öğrencisi sayımız ise 8 milyona ulaştı.

Sağlıkta hastane yatak sayımızı 164 binden 255 binin üzerine çıkardık. Hizmete aldığımız toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizle hizmet kalitesini artırdık. 13 şehir hastanemizin inşası sürüyor.

Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 376'ya çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarındaki yatak kapasitemiz 717 bine ulaştı. Burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya çıkardık. Aile ve sosyal hizmetlerde son 19 yılda toplam 431 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. 360 sosyal hizmet merkezini hizmete açtık. Çalışma ve sosyal güvenlikte 2002'de 184 lira olan asgari ücret bugün 2 bin 825 liraya ulaştı.

Adalette iktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayısı bugün 21 bin 904’ü buldu. Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 84, idari yargıda yüzde 38 artırarak adalet teşkilatını güçlendirdik. Mahalli idari sistemimizi güçlendirmenin yanında daha katılımcı bir yapıya kavuşturduk. Vatandaş-muhtar işbirliği için muhtar bilgi sistemini kurduk. Göç dalgaları için 16 bin kişi kapasiteli 25 geri gönderme merkezi oluşturduk. Terörden arındırılan bölgelere giden gönüllü Suriyeli sayısı 455 bini geçmiştir. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ettik. Ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırdık.

Karayolu tünel sayımız 83'ten 447 adede, tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 617 kilometreye ulaştı. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu yatırımlarıyla karayolu yolculuğunun standartlarını yükselttik. Marmara Bölgemizi otoyolla sarmış olacağız. Bu yatırımlar gelecek nesillere miras bırakacağımız eserlerimiz olacaktır. 11 bin 590 kilometre uzunluğundaki demir yollarımızı neredeyse tümüyle yeniledik. Havayollarında 26'dan devraldığımız havalimanı sayımızı 56'ya çıkardık. İstanbul Havalimanı'nı hizmete sunduk. Yat bağlama kapasitemiz 8 bin 500'e 18 bin 545'e çıktı.

Çevre ve şehircilikte son 19 yılda atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusu yüzde 35'ten yüzde 90'a ulaştı. 79 ilde 369 adet millet bahçesi projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. 76 adedini tamamladık. TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik.

"Son 19 yılda çiftçilerimize 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdi"

Son 19 yılda çiftçilerimize 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Orman varlığımızı 22,9 milyon hektara çıkardık.

Dışişleri’nde 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayımızı 252’ye çıkarmak suretiyle Türkiye’yi dünyanın en büyük 5. Temsil ağına sahip ülke haline getirdik. Savunma sanayinde 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken bugün bu sayı 750’yi geçti. Savunma sanayi projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara ulaştı. Türkiye artık İHA başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üretici ve ihracatçısı ülkesi arasına girmiştir. Sanayi ve teknolojide organize sanayi bölge sayısını 192’den 325’e çıkardık.

Uzay Ajansımızı faaliyete geçirerek milli uzay programımızı belirledik. Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. İnşallah 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz. Türk Akımı’nı tamamladık. Karadeniz-Sakarya havzasında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik.

Restore edilen eser sayımız 46'dan 5 bin 548'e yükseldi. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar sayesinde dünyada mağdurların, kimsesizlerin yanında olduk. Anlatmakla bitmeyecek, saatlere, günlere sığmayacak işler yaptık.

“En düşük memur maaşı 5 bin 700 liraya yükselmiştir”

Dün imzalanan kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşmenin ülkemize ve kamu çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gerek bakanımızı, gerek bu noktada Memur-Sen tarafını, tüm işçi ve memur kesimini, 2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.

1000 yıldır vatanımız, özellikle birçok çilelerden geçti. Biz de korumak için, nice fedakarlıklar yaptığımız bir coğrafyada bulunuyoruz. Anadolu'nun kapılarını milletimize sonuna kadar açtığımız Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne kadar nice önemli hadisenin yıl dönümü Ağustos ayı içindedir.

“Güneyimiz orman yangınlarıyla kavruldu, kuzeyimizde sel felaketleriyle boğuşuyoruz”

Son dönemde yaşadıklarımızı sizler de görüyorsunuz. Güneyimiz orman yangınlarıyla kavruldu, kuzeyimizde sel felaketleriyle boğuşuyoruz. Bu afetler sadece ülkemize mahsus değildir. Yangınların bir kısmında PKK terör örgütünün sabotajı olsa da afetle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

“Adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz”

Bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız. Yanan evleri yeniden yapacak, adeta küllerinden ormanlarımızın doğduğunu göreceğiz. Tarım ve hayvancılık zararlarını karşılayacağız. Görev alan tüm Bakan arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Şu anda da yine dün günübirlik buraya geldiler ve hemen ardından hemen şehirlere gittiler. Bu hafta da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü işimiz var, bunları bitireceğiz. Dün MKYK'ya planlamamızı yaptık, geniş ölçekli bir heyetle arkadaşlarımız Karadeniz ve güneyde çalışma yapmak üzere görevlendirmeleri dün gerçekleştirdik.

"Şu an itibariyle 100’ü aşkın vatandaşımızı kaybettik"

Şu an itibariyle 100’ü aşkın vatandaşımızı kaybettik. Arkadaşlar bunu diğerlerinde görmek zor. Bizim kadrolarımız bunu yapıyorsa bunun bir sebebi var. Bu bir iman işidir, inanç işidir. Süratle bütün caddeler, sokaklar, her yer şu anda temizleniyor. Alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Dağların tepelerine helikopterlerle jeneratörler indirildi. Bunlar yapıldı. Bu iktidar bunları halletti. Muhalefet ne der, ne demez, yok. Allah ne der. Biz buna baktık ve bunu yaptık. Biz engel tanımıyorduk, bu imkânlar elimizde olduğuna göre bunu yapmak da bizim görevimizdi. Ve hâlâ da hiç aksatmadan, bir yerde su mu kesildi? Hemen oraya anında su ulaştırıldı.

"Türkiye'yi kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman zihniyete bırakamayız"

Bizim gerçekleri göstermediğimiz, yaptıklarımızı anlatmadığımız yerde karşımızdakilerin yalanlarının, çarpıtmalarının kök salacağını unutmamalıyız. Türkiye'yi kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman zihniyete bırakamayız.

Her fırsatta 2023'ün önemine işaret etmemizin sebebi işte budur. 2023 Haziranına kadar gece gündüz çalışmamız gerekiyor. Önce kendi içimizde birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmeli, milletimizin tamamının gönlünü kazanacak şekilde hep sahada olmalıyız. Yarın Ahlat'a gidiyoruz, Malazgirt, gidiyoruz, oralardayız. Devlet beyle beraber törenlerimizi yapacağız ve Malazgirt'teki halkla buluşmamızda ve ondan sonraki programımızla birlikte dönecek ve döndükten sonra Doğu Karadeniz'den programlarımızı devam ettireceğiz. Hem felaketten kalan nedir, Artvin'de durum nedir? Bunları yerinde görelim diyoruz. İkizdere Tüneli'nin de açılışlarını yapacağız. Yapılan bu güzel yatırımların da açılışlarını yapmak suretiyle yola devam edelim istiyoruz. Bartın, Sinop, Kastamonu, buraları şöyle bir yerinde heyetlerimizle dolaşacağız. Antalya, Muğla ve planladığımız gibi buraları dolaşacağız. Sembolik olarak bitirilen evler var, belki bu evlerin açılışlarını yapacağız. Kendimiz ve evlatlarımızın geleceği için bu süreci başarıyla neticelendirmemiz gerekiyor. Bu imtihanı da alnımızın akıyla vereceğiz.