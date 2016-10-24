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Ekonomi

"Dolar 3,5 lira olabilir"

Capital Economics'ten Jackson, "Türk lirasının dolar karşısında önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 15 değer kaybedeceğini tahmin ediyoruz" dedi

24 Ekim 2016 20:50

Capital Economics ekonomisti William Jackson, siyasi endişeler, cari açık ve Fed'in faiz artırımı beklentileriyle 2017'de dolar/TL'de 3.50 seviyesinin görülebileceğini söyledi

Capital Economics gelişmekte olan piyasalar ekonomisti Jackson Cuma günü yayınlanan raporda, Türk lirasına ilişkin beklentilerini yazdı.

Jackson, "Artan siyasi endişeler, geniş cari açık, ve Fed'in piyasalarının fiyatladığından daha fazla faiz artırımı gerçekleştireceği düşüncemiz nedeniyle Türk lirasının dolar karşısında önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 15 değer kaybedeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Jackson, bu beklentiler çerçevesinde önümüzdeki yıl dolar/TL'de 3.50 seviyesinin görülebileceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

 

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