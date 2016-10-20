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Ekonomi

Merkez'in faiz kararı sonrası dolar ne durumda?

Karar öncesinde dolar 3,07'nin hemen üzerinde seyrediyordu

20 Ekim 2016 17:08

Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmemesi sonrasında dolar 3,06'ın altına indi. Dolar 3,0517'ye kadar geriledi.

Karar öncesinde dolar bankalararası piyasada 3,07'nin hemen üzerinde seyrediyordu.

Faiz indirimine devam edileceği beklentisi son günlerde dolarda yükselişin nedenlerinden biri olmuştu. Dolar dün Merkez'in faiz indirimini pas geçebileceği ihtimalinin fiyatlanmasıyla 3.06'nın altına kadar gerilemişti.

Dolar salı günü 3,1140'a çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü.

Piyasalarda ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı da yakından izlenecek.

Analistler, teknik açıdan 3,0650 desteğinin kırılması durumunda 3,03 - 3,04 seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükseliş durumunda ise 3,0770 - 3,0870 seviyelerinin direnç konumunda izleneceği kaydediyor.

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