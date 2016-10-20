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Ekonomi

Merkez Bankası, 7 ay sonra ilk kez faizde indirime gitmedi

Analistler, Merkez'in faizi sabit tutacağını öngörüyordu

20 Ekim 2016 17:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını üst üste yedinci kez indirmesinin ardından bu ay indirime gitmedi.

TCMB politika faizini yüzde 7,5, faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7,25 seviyesinde tutarken, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 8,25 seviyesinde bıraktı.

Tüketici fiyatları Eylül'de gıda fiyatlarındaki yüzde 0,7 düşüş öncülüğünde beklentilerin oldukça altında yüzde 0,18 artarken, veri TCMB'nin faiz indirimlerine Ekim ayında da devam edeceği yönündeki beklentileri de kuvvetlendirmişti. 

Ancak Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut'un dün ihtiyaç duyulması durumunda Merkez Bankası'nın bu ayı pas geçebileceğine dair açıklamalarının ardından beklentiler değişmişti.

TCMB, darbe girişimi sonrası piyasalarda artan oynaklığa rağmen Temmuz ve Ağustos aylarında da koridorun üst bandında indirimlere devam etmiş ancak bu sefer "ölçülü ve temkinli" olarak nitelendirdiği adımlarla indirimleri 50 baz puandan 25 baz puana düşürmüştü. Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandındaki indirimlere Eylül ayında da 25 baz puan ile devam etmiş, art arda yedinci kez gerçekleşen indirimle üst banttaki toplam indirim 250 baz puanı bulmuştu.

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