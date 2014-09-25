T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar 2.24'ün üzerine çıktı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı öncesinde dolar yeniden 2.24 liranın üzerine çıktı

25 Eylül 2014 17:26

Haftanın ilk günü 2.24 lirayı aşarak Mart ayından bu yana en yüksek düzeye tırmanan dolar, daha sonra 2.23 lira düzeylerine çekilmişti. Dolar, günün ilk işlemlerinde 2.2406 liraya kadar çıktıktan sonra, 2.2395 - 2.2405 lira aralığında hareket etmeye başladı.

 

Faizde bir değişiklik yok

 

Avrupa para birimi de, dolara paralel olarak 2.85 lira düzeyine çekildikten sonra güne 2.86 liranın üzerinde başladı. Yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepeti de yeniden 2.55 değerine yükseldi.Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısından faizde bir değişiklik beklemeyen analistlere göre, özellikle son dönemde dövizdeki yukarı yönlü hareketlerin ve enflasyondaki yüksek düzeyin bu yönde bir kararı zorlayacağını düşünüyorlar.

 

 

En çok lira üzerinde etkili oldu

 

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının beklenenden daha erken başlayabileceği ve artışların daha hızlı yapılabileceğine ilişkin işaretlere bağlı olarak, dolardaki küresel yükseliş en çok lira üzerinde etkili oldu. Dolar lira karşısında Mart ayından bu yana en yüksek düzeylere tırmandı.

ETİKETLER

dolarmerkez bankasıyükselişte

İlgili Haberler

Dolar önce yükseldi, sonra düştü

Dallas Fed Başkanı Richard Fisher'ın açıklamalarının ardından 2.24'ü gören dolar 2.2370 seviyesine geriledi

Altında yeni dip geldi, dolar 6 ayın zirvesine fırladı

Dolar 2.2470 TL ile son 6 ayın zirvesini görürken altın fiyatları 1208 dolarla yeni dip seviyesine ulaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24