Dolar 2.24'ün üzerine çıktı

Haftanın ilk günü 2.24 lirayı aşarak Mart ayından bu yana en yüksek düzeye tırmanan dolar, daha sonra 2.23 lira düzeylerine çekilmişti. Dolar, günün ilk işlemlerinde 2.2406 liraya kadar çıktıktan sonra, 2.2395 - 2.2405 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Faizde bir değişiklik yok

Avrupa para birimi de, dolara paralel olarak 2.85 lira düzeyine çekildikten sonra güne 2.86 liranın üzerinde başladı. Yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepeti de yeniden 2.55 değerine yükseldi.Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısından faizde bir değişiklik beklemeyen analistlere göre, özellikle son dönemde dövizdeki yukarı yönlü hareketlerin ve enflasyondaki yüksek düzeyin bu yönde bir kararı zorlayacağını düşünüyorlar.

En çok lira üzerinde etkili oldu

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının beklenenden daha erken başlayabileceği ve artışların daha hızlı yapılabileceğine ilişkin işaretlere bağlı olarak, dolardaki küresel yükseliş en çok lira üzerinde etkili oldu. Dolar lira karşısında Mart ayından bu yana en yüksek düzeylere tırmandı.