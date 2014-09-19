Dolar önce yükseldi, sonra düştü

Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, ABD'de faizlerin ilkbahar aylarında, yani yatırımcıların beklentilerinden önce başlaması ancak artışın yavaş ve kademeli olarak yapılması gerektiğini ifade etti. Fisher, Fox Business Network televizyonundaki söyleşisinde, "İlk adımın atıldığı tarihin yaz (ayları) değil de ilkbaharda olmasını bekliyorum, piyasalar (bu durumu) görmezden geliyor" dedi. Fisher faiz artışları hakkında "çeyrek dönemli yavaş ve üzerinde düşünülmüş artışlar olmalı" dedi. Fed'in bu haftaki para politikası toplantısında alınan kararlara karşı çıkan iki üyeden biri olan Fisher enflasyonu endişe edici bulmadığını ifade etti. Dolar bu açıklamalardan sonra 2.24 seviyesini görürken daha sonra 2.2370'e kadar geriledi.

Borsa ekside

Fed yetkilisinin açıklamalarıyla kapanışa doğru satışlarla karşılaşan BIST %0.74 ekside kapandı.