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Ekonomi

Borsa 77 binin altına indi

BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,74 kayıpla 76 bin 921 puandan tamamladı

19 Eylül 2014 21:09

Borsa İstanbul BIST 100 X U100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 0,74 kayıpla 76 bin 921 puandan tamamladı.

ABD tahvil faizlerindeki geri çekilmenin desteklediği tepki hareketiyle gün içinde yükselen Borsa İstanbul, üst düzey bir Fed yetkilisinin "ilk faiz artışını bahar aylarında beklediğine" dair açıklamasının etkisiyle seans sonuna doğru satışlarla karşılaştı. BIST-100 endeksi ikinci seansta 78 bin 294 puan ile gün içi zirvesini görürken, kapanışa 30 dakika kala yoğunlaşan satış baskısıyla günü yüzde 0,74 düşüşle 76 bin 921 puandan tamamladı. Dallas Fed Başkanı Richard Fisher, Fox Business'taki söyleşisinde Fed'in faiz oranlarını bahar aylarında artırmaya başlamasını beklediğini söyledi.

 

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