Altında yeni dip geldi, dolar 6 ayın zirvesine fırladı

Amerikan faizlerinin hızlı artabileceğine yönelik geçen hafta gerçekleşen Fed açıklamasının ardından piyasalar durulmuyor. Dolar 2.2470 TL ile son 6 ayın zirvesini görürken altın fiyatları 1208 dolarla yeni dip seviyesine ulaştı ve 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

Yeni haftaya 2.23 liranın hemen üzerinde başlayan dolar, 2.2371 liraya kadar tırmandıktan sonra, 2.2340 - 2.24 lira bandında hareket etmeye başladı. Dolar 2.2460 TL ile 24 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa para birimi euro da 2.87 liranın üzerine çıkınca, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepetinin değeri de 2.56 oldu.

Gösterge faiz de yüzde 9.18 düzeyinde seyrederken, Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takas (CDS) primi 180 baz puanın üzerine 187 puana kadar çıktıktan sonra, 180.34 puan düzeyine çekildi.

Altında yeni dip

Altının düşüşü yeni haftada da devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1210 doların altına gerileyerek haftanın ilk işlem gününde de düşüşünü sürdürdü. Geçen haftanın son işlem gününde özellikle Dallas Fed Başkanı Richard Fisher'in konuşmasının ardından biraz daha güçlenen dolar nedeniyle aşağı yönlü hareketlerini hızlandıran altın, böylelikle haftalık bazda üst üste üçüncü haftayı da düşüşle tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1215 dolardan başlayan altının ons fiyatı, Çin Maliye Bakanı Lou Jiwei'nin hükümet olarak tek bir göstergedeki zayıflığa bakarak ekonomi politikalarında sert değişiklikler yapmayacaklarını söylemesinin ardından 1210 doların altına gerileyerek 2 Ocak'tan beri gördüğü en düşük seviye olan 1208 doları gördü.

Analistler, altının ons fiyatında bu hafta Fed üyelerinin konuşmaları, ABD'de açıklanacak 2. çeyrek büyüme verisinin yanı sıra yarın Çin, ABD ve Euro bölgesinde açıklanacak Eylül ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin, altın fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor. Teknik olarak altının ons fiyatında 1212 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, bu seviyenin altında kapanışların görülmesi durumunda 1186 doların, olası yükselişlerde ise 1240 doların gündeme gelebileceğini dile getiriyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN SEVİYE 1208 DOLAR

ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut altının ons fiyatında küresel ekonominin etkilerinin net bir şekilde görüldüğüne dikkati çekerek, Fed tarafından yapılan açıklamalarla altın talebindeki iştahsızlığın, altının onsunun 9 ayın en düşüğüne gerilemesine neden olduğunu kaydetti. Burada takip edilmesi gereken seviyenin ise 1208 dolar olduğunu vurgulayan Karabulut, bu destek noktasının da kırılması halinde satış baskısının devamının beklenebileceğini, ilk etapta 1200 – 1187 ve 1180 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.