Dolar, Merkez Bankası'nın müdahalesiyle 15,80'in altına geriledi

Dolar gün içinde düşüşe geçerek 15,80 liranın altına geriledi. Dolar güne 15,95 liradan yükselişle başlamıştı. Dolardaki ani düşüşün sebebi olarak Merkez Bankası'nın döviz satışının etkili olduğu sanılıyor. Bir diğer etken ise uzun süredir açıklanması beklenen enflasyona dayalı tahvilin bu akşamki Kabine Toplantısı'nın arından açıklanacağına yönelik çıkan haberler oldu.

15,80 liranın altına inen dolar/TL, 15,77 liradan fiyatlanıyor. Dolar gün içi 15,72 lira seviyesine indi.

Euro ise 17 lirayı aştığı günde 16,84 lira seviyesini gördü.

T24 Ekonomi yazarı Uğur Gürses bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Merkez Bankası'nın doların 16 lirayı geçmemesi için 1,5 milyar dolar sattığını ifade etti. Gürses "TCMB bilançosuna bakılırsa 20 Mayıs günü kur 16'yı geçmesin diye net 1.5 milyar dolar eritilmiş.." ifadelerini kullandı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın İngiltere'de 400 bin tonluk altın satışı yaptığı iddia edilmişti.

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TIKLAYIN: Euro, 17 lira seviyesini aştı