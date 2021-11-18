Dolar, 11 TL'ye yaklaştı; gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Türk Lirası’nda tarihi değer kayıplarının yaşandığı bir ortamda toplanarak faiz kararını açıklayacak. Dolar bu sabah 10,96 seviyesine kadar yükselerek 11 liraya yaklaştıktan sonra 10,85 liraya geri çekildi. Euro ise 12,43 liraya kadar çıkmasının ardından 12,30 liradan fiyatlanıyor.

TCMB, 23 Eylül ve 21 Ekim tarihli PPK toplantılarında toplamda 300 baz puan faiz indirim kararı aldı. Söz konusu kararların ardından politika faizi yüzde 16 seviyesinde bulunuyor.

TCMB, kritik faiz kararını saat 14.00’da açıklayacak.

TL’de sert değer kayıpları

TCMB’den gelecek olası faiz indirim beklentisi hafta başından beri TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. TL söz konusu baskının etkisiyle döviz kurları karşısında sert değer kayıpları yaşadı.

TL’deki değer kaybı dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma sonrasında hız kazandı. Erdoğan yaptığı konuşmada “faiz sebep, enflasyon sonuç” söylemini yineleyerek “biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. anlayan anlar, anlamayan anlamaz, milletimizi faize ezdirmeyiz. Hâlâ kalkıp da bu yolda, mücadelede beraber yürüdüğümüz yolda faizi savunanlar kusura bakmasınlar, bu yolda ben faizi savunanla beraber olmam, olamam” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bahse konu açıklamaları Merkez Bankası’nın olası bir faiz indirim ihtimalini kuvvetlendirirken, aynı dakikalarda piyasalarda dolar 10,56 lira seviyesinden fiyatlandı.

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Piyasa beklentisi 100 baz puan indirim

Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı karara ilişkin piyasa beklentisi ise faizin 100 baz puanla yüzde 15’e indirileceği yönünde.

Anadolu Ajansı, Bloomberg HT ve Reuters’ın anketine katılan ekonomist ve kurumlar, faizin 100 baz puan indirileceğini tahmin etti.

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Piyasadaki 2. Ağırlıklı görüş ise faizin sabit bırakılacağı yönünde şekillenirken, faizin artırılması ihtimali düşünülmüyor.