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Ekonomi

Merkez Bankası’nın faiz toplantısı için üç ayrı ankette aynı sonuç: 100 baz puan indirecek

16 Kasım 2021 16:18

T24 Ekonomi Servisi

Merkez Bankası’nın perşembe günü gerçekleştireceği kritik Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasanın beklentisi netleşti. 

AA anketinde 100 baz puan

Anadolu Ajansı tarafından gerçekleştirilen ankete katılan 21 ekonomistin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

BloombergHT’de de aynı beklenti

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan faiz anketine katılan 21 kurumun beklentisi de Merkez Bankasının perşembe günü yapılacak toplantısında faiz indirimlerine devam ederek politika faizini 100 baz puan indireceği şeklinde.

Yine ankete göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de yüzde 15 seviyesinde oluştu.

Öte yandan Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

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