'Dolandırıldım' diye tweet atan Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekilmiş!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" ifadelerini kullanan şarkıcı Demet Akalın'ın hesabından 4 Euro çekildiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; hesabından 4 Euro çekilen şarkıcı, "Sabah sabah kredi kartı dolandırıcılığı. Vallahi dikkat edin, benimkini bir de dolar üstünden çekmişler" şeklinde bir tweet attı.



Ancak daha sonra yapılan incelemede Akalın'ın kızı Hira'nın oynadığı internet oyunu için ünlü şarkıcının hesabından otomatik talimatla para çekildiği ortaya çıktı.

"Ortada dolandırılma yok"

Okan Kurt, "Demet sabah hesabından para çekildiğini görünce paniklemiş. Dolandırıldığını düşünmüş. Bankayla görüştük, Hira'nın oynaması için Xbox'ına yüklediğimiz oyunlardan 4 Euro gibi bir para çekildiğini öğrendik. Ortada dolandırılma yok" dedi.