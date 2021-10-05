Dolandırıldığı için eşinin 3 yıldır konuşmadığı adam yine dolandırıldı!

Isparta'da yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen kişilerce 89 bin 925 lira dolandırılan ve bu olaydan sonra 50 yıllık eşi Dudu Duvar'ın (65) küstüğü Mehmet Duvar (71), bir kez daha 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz' yalanına inandı ve bankadan krediyle çektiği 15 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı.

Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi. Bir gün Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.

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Bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu

Mehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek, bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna bir daha ulaşamayan Duvar, dolandırıldığını anladı. Hemen polise giden Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Mehmet Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar, bir daha da ulaşamadım"

Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem manevi olarak yıpranan Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı:

"Pazartesi saat 14.00 sıralarında evimde oturduğum esnada telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs 'Ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp trilyonlarca lirayı başkalarının hesaplarına aktarmış. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' dediler. Benden bankaya giderek 15 bin lira kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alınacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenilen krediyi çektim.

"Bu esnada telefonda birbirlerine 'komiserim', 'başsavcım' diye hitap eden 3-4 kişiyle konuşuyordum. Bana telefonda 'parayı çektin mi' diye sordular. 'Evet çektim' deyince hemen PTT önüne git orada ATM'ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız' dediler. Ben de denileni yaptım. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum. Para S.A. adında birinin hesabına Bursa ilinde bir ilçeye gitmiş. Polisten bu bilgiye ulaştım."

"Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz' derler ama ben akıllanmadım"

Yaşadığı dolandırıcılık olayından sonra 'Paranı geri alırız' diyen çok sayıda kişiye de para kaptıran ve 100 bin lira dolayında parasını kaybeden Duvar, yine dolandırıcıların hedefi olmasından dolayı üzüldüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz' derler ama ben akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kandım hala kendim bile inanamıyorum. O kadar borcum varken şimdi 15 bin lira ve faizi de üstüme yük olarak bindi. Ayda bin 500 lira taksitle bu parayı bankaya geri ödeyeceğim. Ben akıllanmam. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor"

3 yıldır konuşmadığı eşinin son olandan henüz haberi yok

Daha önceki olay nedeniyle araları açılan ve 3 yıldır konuşmadığı eşinin son olandan henüz haberinin olmadığını, öğrendiği takdirde aralarının daha da bozulacağını söyleyen Duvar, "Çok üzgünüm" dedi. (DHA)