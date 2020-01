Dolandırıcıyla mağdur aynı memurdan aynı anda kredi istedi!

Ankara'da 'tesadüfün böylesi' dedirten bir olay yaşandı. A.S. ile onun adına sahte kimlik çıkararak kredi başvurusu yapan dolandırıcı aynı anda, aynı banka şubesine gitti. Olayı müşteri temsilcisinin dikkati ortaya çıkardı.

İstanbul ’dan Ankara ’ya gelen Abdurrahman Başpınar, taksi sahibi A.S. adına sahte kimlik ve belgeler düzenleyerek bir bankaya 19 Haziran günü kredi başvurusunda bulundu. Taksi plakasını rehin göstererek 250 bin lira kredi talep eden Başpınar’a, bankadan, “23 Haziran günü kredinizi almaya gelebilirsiniz” denildi. Taksinin gerçek sahibi A.S. her şeyden habersiz bankanın dolandırıcıya randevu verdiği gün bankaya giderek ihtiyaç kredisi için başvurdu.

Karşılıklı oturdular

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre müşteri temsilcisinin karşısına oturan A.S., kredi başvurusu için kimlik uzattı. A.S.’nin işlemleri devam ederken, sahte kimlik ve belgeler düzenleyerek kredi başvurusunda bulunan Abdurrahman Başpınar da bankaya geldi. Dolandırıcı Başpınar ile mağdur A.S., birbirlerinden habersiz müşteri temsilcisinin karşısındaki koltuklarda oturarak işlemlerinin yapılmasını bekledi. Müşteri temsilcisi, aynı kimlikle kredi başvurusu yapan 2 kişiyi karşısında görünce önce ne yapacağını şaşırdı. Durumu belli etmeyen müşteri temsilcisi, önce müdürünü ardından da polisi aradı. Müşteri temsilcisi, mağdur ve dolandırıcıyı oyalarken, polis bankaya baskın yaptı.

Polisin baskınıyla karşısında oturan kişinin kendi adına düzenlediği kimlik ve belgelerle kredi çekmeye gelen kişi olduğunu öğrenen A.S. şoka uğradı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, Abdurrahman Başpınar’ı gözaltına aldı.

İlk işleri değilmiş

Polis, Abdurrahman Başpınar’la bağlantılı İstanbul’da gelen Ayhan Taş ve Zenuttin Akpul’u da günübirlik kiralanan bir dairede gözaltına aldı. Yapılan aramada taksi sahipleri adına düzenlenen kimlik ve belgeler bulundu. Polis, ardından dolandırıcılık olayını organize ettiği, sahte kimlik ve belge hazırladığı belirlenen Muammer Tokgöz’ü de yakaladı. Araçta çok sayıda sahte belge yakalandı. Birçok kişiyi sahte kimlik ve belge düzenleyerek dolandırmaktan sabıkaları olduğu belirlenen 4 şüpheli cezaevine gönderildi.