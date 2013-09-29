Dolandırıcılar sınır tanımıyor: 444 Alo Dolandırıyoruz

Sınır tanımayan dolandırıcılar, son olarak yetkili servis pazarına el attı. ‘444’lü hatlarla yetkili servis imajı çizen korsan servislerin, ikinci el ya da imitasyon parça kullandığı ve verdiği hizmet karşılığında normalinden 3 kat fazla fatura keserek vatandaşları mağdur ettiği belirlendi.

Star gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre, dolandırıcıların yeni kapısı şimdi de yetkili servisler oldu. 444’lü hat alıp kendilerini yetkili servis gibi tanıtan korsan beyaz eşya tamircileri vatandaşın cebine göz dikti. Açtıkları internet sitesi ile kendilerini markanın yetkili servisi gibi tanıtan ve vatandaşın güvenini kazanabilmek için 444’lü hat satın alan bu fırsatçıların hizmet tarifesi ise dudak uçuklatıyor.

Hizmet bedeli karşılığında yetkili servisin 3 katı ücret talep eden bu fırsatçılar, çoğu zaman ikinci el veya imitasyon ürün kullanıyor. Verilen hizmetten memnun kalmayan veya fazla parasının alındığını düşünen vatandaş ise hakkını aramak için tüketici derneklerinin kapısını çalıyor. Tüketici dernek ve birliklerinden alınan bilgiye göre son dönemde büyük bir pazar haline gelen beyaz eşya servis sektörü, ciddi şekilde suiistimal ediliyor.

İnternetteki ilk numara aranıyor

Vatandaştan konuyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını belirten yetkililer vatandaşı yetkili servisleri tercih etmesi konusunda uyarıyor. Evindeki buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi gibi beyaz eşyası bozulan vatandaş, yoğun iş hayatı nedeniyle hemen internetten yetkili servis aramaya koyuluyor. Kullandığı markanın ismini yazarak yetkili servis aradığına karşısına çıkan ilk ‘444’lü numarayı arıyor. Hatta ‘444’lü numarayı gören vatandaş, şirketin bu hizmetler için kurduğu çağrı merkezi sandığı için hiç tereddüt etmiyor. 444’lü numaraya ev eşyasındaki sorunu bildirdikten sonra gönül rahatlığıyla tamirini yaptırıyor. Yüklü tamir faturasını bazı vatandaşlar sineye çekiyor, bazıları ise işin peşini bırakmıyor. İşin peşini bırakmayanlar, hizmet aldığı servisin yetkili servis olmadığını görünce soluğu tüketici mahkemelerinde alıyor.

Açma koluna 225 TL ödedim bozuk çıktı

Evindeki beyaz eşyasının bozulması sonrası yetkili servise ulaşmak isteyen Aslı S. başından geçenleri şöyle anlatıyor: “444 26 ** nolu telefonu aradım ve çamaşır makinemin kapak açma kolunun bozulduğunu söyledim. 10 Haziran 2013 tarihinde servis talebinde bulundum ve servis elemanı geldi. Makineye baktı ve açma kolunun değişmesi gerektiğini, fiyatının ise 160 TL olduğunu söyledi. Bu fiyatın bu kadar yüksek olmasına inanamadım ve servis ücretini sordum. Eleman 35 TL de servis ücreti olduğunu söyledi. Toplam 195 TL yalnızca bir açma kolunun fiyatı. Makinenin bir an önce yapılması için kabul ettim ve 195 TL’yi ödedim. Aradan bir hafta geçmedi kol yeniden bozuldu ve aradığım numaraya uzun süre ulaşamadım. Bir gün tekrar denedim ve ulaştığım kişi telefonda bana kolun yeniden bozulmasının nedenini kişisel olabileceğini belirtti ve yeniden birisini gönderdiler. Kolu değiştirdi ancak yine 35 TL hizmet bedeli aldı anlayacağınız bir makine kolu 225 TL’ye geldi. Ayrıca bu kolun orijinal olup olmadığını da bilmiyorum.”

444’lü hattı yetkili servis sandım

Servis mağdurlarından Sevcan isimli vatandaş da yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Buzdolabımın bozulması sonrası internetten yetkili servis numarası bulmak için sorgulama yaptım. Karşıma çıkan 444 1 4** numaralı hattın yetkili servis olduğunu düşünerek güvendim, aradım ve servis çağırdım. Tamir gerçekleşti fatura ise 259.60 TL tuttu. Faturada; 1 adet role termik grubu, 1 adet sigorta ve işçilik ücreti yazıyordu. Fiyatın çok yüksek oluşundan şüphelenerek bir yetkili bayiyi aradım ve yetkili servis numarasını istedim. Meğer bana gelen servis elemanı yetkili değilmiş. Üstelik markanın çağrı merkezi hattında çıkan bayana durumu anlattığımda bu işlem fiyatının işçilik dahil 75 TL olduğunu söyledi.”