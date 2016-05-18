Dolandırıcıdan 'Zarrab gibi' savunma: Cari açığı kapatacaktım

Sosyal medyada tanıştığı kadınları evlilik vaadiyle kandırıp dolandıran cezaevi firarisi sahte binbaşı kendisini, "Beni yakalamasaydınız Türkiye'nin cari açığını kapatacaktım" diye savundu. Dolandırıcının sözleri, 17-25 Aralık operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ın, operasyonların ardından yaptığı, "Cari açığın yüzde 15'ini tek başıma kapattım" açıklamayı akıllara getirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Adana'da 12 dolandırıcılık olayından 6 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Ali Y. isimli kişi bir süre önce cezaevinden kaçtı. Polis firar eden hükümlünün fotoğrafını dağıtıp, yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki bir alışveriş merkezinde bulunduğu sırada söz konusu dolandırıcıya benzeyen bir kişiyi fark etti. Polisin kimlik sorduğu kişinin aranan Ali Y. olduğu belirlendi. Polis, Ali Y'nin evinde yaptığı aramada, binbaşı kamuflajı, başka bir isme ait istihbarat binbaşı kaşesi, isimliği, binbaşı kıyafeti ile çekilmiş çok sayıda fotoğraf ele geçirdi.



Sosyal medya üzerinden taşıntığı kadınlara, kendisini binbaşı olarak tanıtan Ali Y.'nin evindeki bir odayı da makam odası gibi yaptırıp, internet üzerinden tanıştığı kadınları kandırdığı belirlendi. Polis sahte binbaşının bu yöntemle 10'dan fazla kadını evlilik vaadiyle kandırdığı ve 150 bin liradan fazla kredi çektirip dolandırdığını tespit etti.



Emniyette sorgulanan Ali Y. suçlamaları kabul etti. Dolandırıcı kendisini, "Beni yakalamasaydınız Türkiye'nin cari açığını kapatacaktım" diye savundu.



Ali Y. yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.