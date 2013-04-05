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Yaşam

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerginlik: 15 gözaltı

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale eden polis 15 kişi gözaltına aldı

05 Nisan 2013 20:05

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde PKK lehine izinsiz yürüyüş yapan öğrencilere polisin müdahalesi sonucu 15 öğrenci gözaltına alındı.

Bugün, saat 12.00 sıralarında, Buca İlçesi'ndeki Dokuz Eylül Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan bir grup öğrenci, karşıt görüşlü öğrencilerin toplandığı kantine yürümek istedi.

Abdullah Öcalan 'ın posterini açıp slogan atarak yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etti.

Kısa süren arbedede 15 öğrenci gözaltına alınırken, kampüsteki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bildirildi.

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