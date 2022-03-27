"Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Dekanı Osman Bilen, 21 ayrı idari görev üstlenmiş"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen'in dekanlık dışında 21 ayrı idari görev üstlendiğini belirterek, "‘Bizden veya bizden olmayan’ anlayışı DEÜ’de de hakim. En tepedeki ne yaparsa onun atadığı tüm isimler de onun gibi hareket ediyor" dedi.

Sertel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bir dönem Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan DEÜ'nün son yıllarda bilim, sanat ve akademik alandaki başarılarıyla değil mobing, adam kayırma, haksız, hukuksuz yönetim anlayışı ve bazı usulsüzlük iddiaları ile gündemde olduğunu öne sürdü.

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen'in dekanlık görevinin yanı sıra 21 ayrı idari görevi de üstlenmesini TBMM gündemine getirerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini belirten Sertel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bilim, sanat ve akademik alandaki başarılarıyla gündeme gelmesi gereken, Fatma Seniha Nüket Hotar yönetimindeki Dokuz Eylül Üniversitesi, bir süredir akademik teamüllere aykırı görevlendirme iddiaları ve kurum içinde açılan soruşturmalarla gündeme geliyor. Bizler de bu iddiaları Meclis gündemine taşıyıp sorularımıza yanıtlar bekliyoruz. Ancak önergelerimize ya yanıt verilmiyor ya da içeriği boş yanıtlar veriliyor. DEÜ tekrar bir bilim yuvası oluncaya dek bu iddiaları gündeme getirmeye devam edeceğiz.”

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen’in onlarca soruşturma açtığı, öğrenci alımında şaibelere neden olduğu ve mevzuata uymayan çok sayıda uygulamaya imza attığı iddialarına da soru önergesinde yer veren Sertel, “Dekan Bilen, halen fakültedeki üç bölümün ikisinin başkanlığını yapıyor. İslam felsefesi profesörü olan Bilen, İslam Hukuku, Kelam, Hadis ve İslam Felsefesi anabilim dalı başkanlıkları için de kendisini görevlendirmiş durumda. Fakültedeki görevlerinin yanında Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine de vekalet ediyor. Halen Veterinerlik Fakültesi Kurulu ve yönetim kurulu profesör üyeliklerine de devam eden Bilen, toplamda 21 idari görev almış durumda” dedi.

Yıllarını üniversiteye vermiş çok sayıda öğretim görevlisi üniversiteden uzaklaştırılırken bir kişiye 21 ayrı idari görev verilmesinin maksadını anlamanın imkansız olduğunu belirten Atila Sertel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“‘Bizden veya bizden olmayan’ anlayışı DEÜ’de de hakim. En tepedeki ne yaparsa onun atadığı tüm isimler de onun gibi hareket ediyor. DEÜ’ye yıllarını vermiş akademisyenler, sadece rektör gibi düşünmediği için haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulamalara, mobinglere maruz kalıyor. Üniversitede tarihinde, rektörlük aleyhine bu kadar çok davanın açıldığı bir dönem yaşanmamıştır. Liyakat esaslarına göre seçilmeden atamayla gelen DEÜ Rektörü, ‘bana yakın olan’ ve ‘bana karşı olan’ anlayışı ile yöneterek üniversiteyi bir bilim yuvasına değil adeta bir cadı kazanına dönüştürdü.”

Atila Sertel’in Milli Eğitim Bakanı aracılığıyla YÖK’ün cevaplamasını istediği sorular şöyle:

- “DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen’in dekanlığın yanı sıra üniversite bünyesinde 21 ayrı birimde yönetici olarak görev aldığı doğru mudur?

- DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen’in 21 ayrı görevi birden yürütmesi yasalara ve yönetmeliklere uygun mudur? (ANKA)