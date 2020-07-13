Dokuz8Haber'in Twitter hesabı erişime açıldı

dokuz8HABER'in Twitter'daki ana hesabı beş günlük kısıtlamanın ardından erişime açıldı. dokuz8HABER'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Twitter algoritmasında açık boşlukların sansür aracı haline gelmemesi için yapısal tedbirlere ihtiyaç var" denildi.

Açıklamada, Twitter'daki hantallık ve tedbirsizliğin sansürün önünü açabildiğine dikkat çekilerek, "Bugün bir yandan Twitter hesabımızın tekrar açılmasının mutluluğunu yaşarken, diğer yandan gelecekte bizim veya benzer kurumların, hesapların benzer bir sorun yaşamayacağına ilişkin bir garantinin olmamasını görmenin kaygısını yaşıyoruz. Dolayısıyla dokuz8HABER olarak dost kurumlarımızla birlikte ilk andan itibaren başlattığımız ve çeşitli uluslararası platformların gündemine taşıdığımız girişimleri sürdürmeye devam edecek ve çalışmalarımızı benzer sorunlar yaşanmaması için olası en etkili kurumsal güvence mekanizmalarının yaratılması için uluslararası ölçekte sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yedek hesap olan dokuz8TV'nin de canlı yayınlar, video haberler ve Podcast’lerle yayınlarını sürdüreceği belirtildi.

Ne olmuştu?

dokuz8HABER'in Twitter'daki ana hesabı bilgilendirme yapılmaksızın geçici olarak sınırlandırılmıştı. T24'e konuşan Dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, bu sorunu daha önce de yaşadıklarını belirterek, "Yeni sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa bu tür sorunları her gün yaşayacağız" ifadelerini kullanmıştı.