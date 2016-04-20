Dokunulmazlıklar kalkarsa HDP polisi Meclis’te mi bekleyecek?

AKP’nin mevcut fezlekelerde milletvekili dokunulmazlığının tek seferde ve topluca kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifini 316 AKP’li milletvekilinin imzasıyla Meclis’e sundu. CHP ve MHP yönetimi teklife “Evet” oyu vereceklerini açıkladı, HDP ise 3 partiye tepki gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Dokunulmazlıkların kaldırılması halinde kendi ayağımızla ifade vermeye gitmeyeceğiz. Bu iş o kadar kolay değil” dedi. Demirtaş’ın açıklamaları 1994 yılında DEP milletvekilleri Orhan Doğan, Leyla Zana, Hatip Dicle gibi isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla Meclis’te gözaltına alınmalarını getirdi.

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Teklif TBMM Anayasa Komisyonu’nda, daha sonra genel kurulda görüşülecek. Teklif, Meclis’teki 550 milletvekilinden 367’sinin “Evet” oyunu alıp yasalaşırsa, 129 milletvekilinin dokunulmazlığı kalkacak. Bu 129 milletvekilinin 25’i AK Parti, 51’i CHP, 45’i HDP, 7’si MHP’den...

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“Bu hafta dokunulmazlığımız kaldırılabilir, kendi ayağımızla ifade vermeye gitmeyeceğiz”

Dokunulmazlık tartışmalarına partisinin grup toplantısında yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılması halinde ifade vermeye gitmeyeceklerini söyledi. Demirtaş, “Bu günaha ortak olmak isteyen herkes el kaldırabilir. Fiziken bedel ödetebilirler biz bundan kaçacak değiliz. Ama siyaseten bedeli el kaldıranlar olacak. Sayın Kılıçdaroğlu bu oyunu görmeli. AKP’nin oylarıyla değil CHP’nin oylarıyla bunu yapacaklar. Bu hafta dokunulmazlıkları kaldırabilirler kaldırsınlar. Ama tek bir arkadaşım kendi ayağıyla ifade vermeye gitmeyecek. Nasıl götürüyorlarsa götürsünler ama biz kendi ayağımızla gitmeyeceğiz. Bunun fiziki bedelini biz ödeyebiliriz ama siyasi bedelini siz ödeyeceksiniz” dedi.

“Seçeneksiz değiliz”

Demirtaş konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Tek bir arkadaşımız kendi ayağıyla ifade vermeye gitmeyecek. Öyle kolay olmayacak, tereyağından kıl çeker gibi olmayacak. Bu grup ömrünün yarısını cezaevinde geçirdi, siz mezarlığın yanından geçerken korkudan türkü söyleyen tiplersiniz. Siz ısrarla hayır diyecekseniz. Bizim de bu adıma karşı atacağımız bir adım vardır. Tüm seçenekler masada. Bizi buraya gönderenler insanlarımız korkmasın. Bize oy veren destek sunmuş, herkes korkacak bir şey yok, paniğe gerek. Başımıza ne getirirlerse getirsinler barış yolundan demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğiz. Parlamento onların ama biz de seçeneksiz değiliz.”

Dokunulmazlıklar kalkarsa HDP polisi Meclis’te mi bekleyecek?

Demirtaş’ın “ifade vermeye gitmeyeceğiz” açıklaması 94’te Meclis’te DEP milletvekillerinin gözaltına alınışını getirdi. HDP milletvekilleri dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde 94’te DEP milletvekillerinin yaptığı gibi polisi Meclis’te mi bekleyecek?

94’te ne olmuştu?

2 Mart 1994 günü yapılan TBMM’de yemin töreninde, Leyla Zana’nın protestolar arasında Kürtçe yemin etmesi soruşturmaya konu oldu. Polis Orhan Doğan ve Hatip Dicle’yi aynı gün Meclis çıkışında yaka paça gözaltına aldı. Aynı gün, yapılan Meclis oylamasında DEP milletvekilleri Orhan Doğan, Hatip Dicle, Leyla Zana, Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve bağımsız milletvekili Mahmut Alınak’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildi. Kürt milletvekilleri, “milletvekili dokunulmazlığı” nedeniyle haklarında işlem yapılamayacağını savunarak Meclis’ten ayrılmamaya karar verdi. Ancak polis, Orhan Doğan ve Hatip Dicle’nin ardından, 4 Mart 1994 günü Meclis’e girip diğer DEP’li milletvekillerini de zor kullanarak gözaltına aldı. Dokunulmazlığı kaldırılan Kürt milletvekilleri 13 gün sonra tutuklanarak Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’ne konuldular, Anayasa Mahkemesi de DEP’i kapattı.15 yıl ceza alan, AİHM'de Türkiye'yi mahkûm ettirince 10 yıl cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakılan Doğan, 24 Haziran 2007'de 52 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti...