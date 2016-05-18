Dokunulmazlık oylamasında AKP ve MHP'den en az 6 fire

Dokunulmazlık oylamalarının ilk turunda AKP’ye destek vereceğini açıklayan MHP fire verdi. 348 kabul oyu çıkan oylamada anayasa değişiklik teklifinin referandumsuz kabul edilmesini öngören 367 rakamı bulunamadı. AKP ile MHP’nin sandalye sayısının 355 milletvekili olduğu Meclis’te iki partiden 6 milletvekilinin ‘kabul’ oyundan farklı bir oy kullandığı dikkat çekti.

CHP kanadına bakıldığına 4 CHP milletvekilinin katılmadığı oylamada partinin çoğunluğu ‘ret’ oyu verdi. CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, katıldığı televizyon programında CHP’nin 4’te 3’ünün ret oyu vermiş olabileceğini söyledi. İlk tur oylama sonuçlarının ikinci tur oylamaya yansıyabileceği belirtilirken CHP’nin ikinci turda da dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermeyeceği ve referandumsuz bir anayasa değişikliğin zor olduğu dikkat çekti.

Ne oldu?



Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi için ilk tur oylama TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. İlk tur oylamada 348 kabul, 155 ret oyu çıktı. 8 milletvekili çekimser oy kullanırken, 25 oy da boş olarak sayıldı. Cuma günü yapılacak olan ikinci tur oylamada da, değişiklik teklifinin 330'un üzerinde ancak 367'nin altında kalması durumunda referanduma gitmek zorunlu olacak. Anayasa uyarınca, anayasa değişikliği için en az 330 milletvekilinin desteği gerekiyor. 330 ile 367 arasında milletvekili desteği durumunda anayasa değişikliği teklifinin referanduma sunulması zorunlu bulunuyor. Anayasa uyarınca, anayasa değişikliği teklifinin 367'nin üzerinde destek alması durumunda Cumhurbaşkanı isterse referanduma gidiliyor.