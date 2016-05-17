Dokunulmazlık teklifi: Birinci maddede 350 kabul, 148 ret; ikinci maddede 357 kabul, 149 ret oyu verildi

Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi için ilk tur oylama TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. 1. maddenin oylamasında 350 kabul, 148 ret oyu çıktı. 5 milletvekili çekimser oy kullanırken, 27 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayıldı. İlk maddenin oylamasının ardından Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 2. maddenin oylamasına geçildi. 2. maddenin oylamasında ise 357 kabul, 149 ret oyu çıktı. Çekimser oy sayısı 16 olurken, 6 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinde başlayan görüşmelerin ardından teklifin görüşülmesine yönelik oylamada 348 kabul, 155 ret oyu çıktı. 8 milletvekili çekimser oy kullanırken, 25 oy da boş olarak sayıldı.

TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 1. maddenin oylamasında, 350 kabul, 148 ret oyu çıktı. 5 milletvekili çekimser oy kullanırken, 27 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayıldı.

İlk maddenin oylamasının ardından Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 2. maddenin oylamasına geçildi. 2. maddenin oylamasında ise 357 kabul, 149 ret oyu çıktı. Çekimser oy sayısı 16 olurken, 6 oy da geçersiz sayıldı.

AKP'nin önerisiyle başlayan dokunulmazlık tartışmasında, CHP ve MHP teklife 'evet' diyeceklerini açıklamıştı. HDP ise 'hayır' oyu kullanacağını deklare etmişti. Evet oyu vereceğini açıklayan AKP, CHP ve MHP'nin Meclis'te 489 milletvekili bulunuyor. Ancak yapılan 3 tur oylamada en fazla 357 evet oyunun çıkması, 'evet' oyu vereceğini açıklayan üç partinin oylamaya katılamayanlarla birlikte 132 fire verdiği anlaşılıyor.

İkinci tur cuma günü

Anayasa uyarınca değişiklik teklifleri TBMM Genel Kurulu’nda iki tur görüşülüyor ve oylamada TBMM üye tamsayısının (550) 5’te 3’ünün (330) oyu aranıyor. İlk tur oylamada 330 milletvekilinin dokunulmazlıkların kaldırılması için oy vermesi maddelerin kabul edildiği anlamına geliyor. Anayasaya geçici madde eklenmesine ilişkin teklifin ikinci tur görüşmesi 20 Mayıs Cuma günü yapılacak. Cuma günü yapılacak olan ikinci tur oylamada da, değişiklik teklifinin 330'un üzerinde ancak 367'nin altında kalması durumunda referanduma gitmek zorunlu olacak. Anayasa uyarınca, anayasa değişikliği için en az 330 milletvekilinin desteği gerekiyor. 330 ile 367 arasında milletvekili desteği durumunda anayasa değişikliği teklifinin referanduma sunulması zorunlu bulunuyor. Anayasa uyarınca, anayasa değişikliği teklifinin 367'nin üzerinde destek alması durumunda Cumhurbaşkanı isterse referanduma gidiliyor