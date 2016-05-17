T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dokunulmazlık teklifi: Birinci maddede 350 kabul, 148 ret; ikinci maddede 357 kabul, 149 ret oyu verildi

İşte TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamaların ardından ortaya çıkan tablo...

17 Mayıs 2016 23:45

Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi için ilk tur oylama TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. 1. maddenin oylamasında 350 kabul, 148 ret oyu çıktı. 5 milletvekili çekimser oy kullanırken, 27 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayıldı. İlk maddenin oylamasının ardından Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 2. maddenin oylamasına geçildi. 2. maddenin oylamasında ise 357 kabul, 149 ret oyu çıktı. Çekimser oy sayısı 16 olurken, 6 oy da geçersiz sayıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinde başlayan görüşmelerin ardından teklifin görüşülmesine yönelik oylamada 348 kabul, 155 ret oyu çıktı. 8 milletvekili çekimser oy kullanırken, 25 oy da boş olarak sayıldı.  

TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 1. maddenin oylamasında, 350 kabul, 148 ret oyu çıktı. 5 milletvekili çekimser oy kullanırken, 27 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayıldı.

İlk maddenin oylamasının ardından Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 2. maddenin oylamasına geçildi. 2. maddenin oylamasında ise 357 kabul, 149 ret oyu çıktı. Çekimser oy sayısı 16 olurken, 6 oy da geçersiz sayıldı.

AKP'nin önerisiyle başlayan dokunulmazlık tartışmasında, CHP ve MHP teklife 'evet' diyeceklerini açıklamıştı. HDP ise 'hayır' oyu kullanacağını deklare etmişti. Evet oyu vereceğini açıklayan AKP, CHP ve MHP'nin Meclis'te 489 milletvekili bulunuyor. Ancak yapılan 3 tur oylamada en fazla 357 evet oyunun çıkması, 'evet' oyu vereceğini açıklayan üç partinin oylamaya katılamayanlarla birlikte 132 fire verdiği anlaşılıyor.

 

İkinci tur cuma günü

 

Anayasa uyarınca değişiklik teklifleri TBMM Genel Kurulu’nda iki tur görüşülüyor ve oylamada TBMM üye tamsayısının (550) 5’te 3’ünün (330) oyu aranıyor. İlk tur oylamada 330 milletvekilinin dokunulmazlıkların kaldırılması için oy vermesi maddelerin kabul edildiği anlamına geliyor. Anayasaya geçici madde eklenmesine ilişkin teklifin ikinci tur görüşmesi 20 Mayıs Cuma günü yapılacak. Cuma günü yapılacak olan ikinci tur oylamada da, değişiklik teklifinin 330'un üzerinde ancak 367'nin altında kalması durumunda referanduma gitmek zorunlu olacak. Anayasa uyarınca, anayasa değişikliği için en az 330 milletvekilinin desteği gerekiyor. 330 ile 367 arasında milletvekili desteği durumunda anayasa değişikliği teklifinin referanduma sunulması zorunlu bulunuyor. Anayasa uyarınca, anayasa değişikliği teklifinin 367'nin üzerinde destek alması durumunda Cumhurbaşkanı isterse referanduma gidiliyor

 
 

ETİKETLER

dokunulmazlıkilk turoylamakaçchpmhphdpson dakikakaç oyakpak parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24