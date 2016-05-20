Dokunulmazlık oylamasında 1. maddede referandum sınırı aşıldı, CHP'nin tavrı nasıl etkili oldu?

Odağında HDP’li milletvekillerinin olduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik anayasa değişikli teklifinin ikinci turunun ilk maddesinde referandum için kritik eşik olan 367 aşıldı, 373 milletvekili dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet dedi. ikinci tur birinci maddde oylamasında 373 evet, 138 ret, 3 geçersiz, 8 çekimser, 9 boş oy çıktı. Salı günü yapılan ilk tur oylamasında ilk maddede 350, ikinci maddede 357 evet oyu çıkmıştı. AKP ve MHP’nin milletvekili sayısının toplamının 356 olması, ikinci tur oylama öncesi CHP’yi kilit parti haline getirmişti. İkinci maddenin de 367 veya üzeri destek oyuyla kabul edilmesi halinde cumhurbaşkanı anayasa değişikliği teklifini isterse referanduma götürecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi için ilk tur oylama TBMM Genel Kurulu’nda 17 Mayıs Salı günü yapılmıştı. 1. maddenin oylamasında 350 kabul, 148 ret oyu çıkmış, 5 milletvekili çekimser oy kullanırken, 27 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayılmıştı. 2. maddenin oylamasında 357 kabul, 149 ret oyu çıktı. Çekimser oy sayısı 16 olurken, 6 oy da geçersiz sayılmıştı.

TBMM'de Meclis Başkanı İsmail Kahraman dışında AKP'nin 316, CHP'nin 133, MHP'nin 40, HDP'nin 59 milletvekili bulunuyor. CHP’den ihraç edilen Aylin Nazlıaka ise bağımsız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teklife evet oyu vereceklerini açıklamıştı. Ancak CHP'deki birçok milletvekili hayır oyu vereceğini söylemişti. İlk sonuçlar, CHP'deki birçok milletvekilinin birinci turda hayır oyu kullandığını, AKP ve MHP'nin de az sayıda fire verdiğini gösterdi.

CHP kilit rolde

TBMM’de salı günü ortaya çıkan tablonun ardından AKP kurmayları, CHP’li milletvekillerinin tavrını eleştirdi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anamuhalefeti “siyasi ikiyüzlülükle” suçladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP’li milletvekillerinin bugün alacağı tavır merak ediliyordu. TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik anayasa değişikli teklifin ikinci tur birinci madde oylamasında 373 evet, 138 ret, 3 geçersiz, 8 çekimser, 9 boş oy çıktı. Böylece ilk madde kabul edildi. İkinci maddenin görüşülmesine geçildi. İkinci madde de 367 ve üzerinde destek oyuyla geçerse, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anayasa uyarınca isterse değişiklik teklifini referanduma götürecek.

316 milletvekili olan AKP ve 40 milletvekili olan MHP’nin fire vermediği varsayıldığında, en az 17 CHP’linin dokunulmazlıkların kaldırılmasına “Evet” dediği anlaşılıyor. 59 HDP’li milletvekilinin hayır oyu kullandığı düşünüldüğünde en az 77 CHP’linin de hayır oyu kullandığı ortaya çıkıyor.