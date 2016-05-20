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Dokunulmazlıkların ikinci tur oylamasında CHP bölündü; HDP’den açık oylama itirazı

Anayasa değişiklik teklifinin gizli oylamasını AKP’lilerin oylarını açık etmesiyle başlayan tartışma bugün HDP tarafından gündeme taşındı

20 Mayıs 2016 14:42

Hakkında fezleke olan 138 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin ikinci tur oylama kulisleri erken saatte hareketlendirdi.

AKP Grubu, milletvekillerine saat 09.00’da sabah kahvaltısı verdi. Kahvaltıya AKP’nin adaylığı açıklanan yeni genel başkanı Binali Yıldırım katılırken Başbakan Ahmet  Davutoğlu gelmedi. Genel Kurul’da saat 10.00’da  başlayan oturuma ilk gelen

AKP’lilerin yoğun ilgisiyle  Binali Yıldırım oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu,  TBMM’ye geldikten sonra makamına çıktı ve uzun süre genel kurula girmedi.

 

CHP karışık

 

İkinci tur oylamada teklifin kaderini belirleyecek olan CHP’de  farklı görüşler var.  CHP’lilerin bir kısmı teklifin referanduma gitmemesi için 367 rakamının bulunmasını savunurken aksini  düşünenlerin sayısı da yüksek. Referanduma gitmesinde sakınca  olmadığın düşünenlerin  önemli  bölümü “ Biz ne düşüneceğiz, Saray  istiyorsa  referanduma yapsın” diyor.

 

HDP’den açık oylama  itirazı

 

Anayasa değişiklik teklifinin gizli oylamasını AKP’lilerin oylarını açık etmesiyle başlayan tartışma bugün HDP tarafından gündeme taşındı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken,   oy kabinlerinin  açık kısmının duvara çevrilmesi yönünde TBMM başkanlığına  öneri sunduklarını söyledi. Baluken, Genel Kurul’da Meclis  Başkanı İsmail Kahraman’dan önlem alması konusunda  uyarıda bulundu.

 

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