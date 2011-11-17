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Politika

Dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu TBMM (A.A)

17 Kasım 2011 15:05

-Dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Bazı milletvekillerine ait 70 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.  Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (2), BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Katılımcı Demokrasi Partisi Genel Başkanı Şerafettin Elçi, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, BDP Grup başkanvekilleri Hasip Kaplan ve Pervin Buldan'ın da olduğu milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık  Tezkereleri, Adalet ve Anayasa Karma Komisyonuna sevkedildi.  Gelen dosyaların büyük bölümü, BDP'li milletvekillerine ait. Gelen dosyalar arasında; Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüboğlu, MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, CHP Aydın Milletvekili Osman Aydın, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'e ait dosyalar da bulunuyor.  Mecliste 23. Dönem'den kalan 481 dosya bulunuyor. Yeni dosyalarla birlikte Meclise gelen dosya sayısı 551'e ulaştı. 

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