Dokunulmazlığı kaldırılan Neo-faşist Altın Şafak Partisi'nin üyelerinden Yannis Lagos, Brüksel'de gözaltına alındı

Yunanistan'da neo-faşist görüşlere sahip Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi Yannis Lagos, Avrupa Parlamentosu'nun dokunulmazlığını kaldırmasından sonra Brüksel'de gözaltına alındı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Avrupa Parlamentosu Yunanistan'da neo-faşist Altın Şafak Partisi'nin eski üst düzey liderlerinden Yannis Lagos'un dokunulmazlığını kaldırdı. Lagos, Brüksel'de gözaltına alındı. Lagos'un Yunanistan'a iade edilmesinin yolu açıldı.

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Lagos, geçen yıl Yunanistan'da hapis cezası alan bir grup Altın Şafak parti üyesinden biriydi ancak Avrupa Parlamentosu vekilliği nedeniyle dokunulmazlıktan faydalanıyordu. Yunanistan'da 13 yıl hapis cezası alan Lagos, geçen yıldan bu yana Brüksel'de yaşıyordu.

Oylamada 658 AP üyesi Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanırken, 25 hayır, 10 da çekimse oy sayıldı. Lagos, AP kürsüsünde, üzerine Türk bayrağı bastığı bir kağıdı, "Türkiye istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz” diyerek yırtmıştı.

Kısaca Altın Şafak

Altın Şafak Partisi 1980'li yıllarda eski bir Yunanistan ordusu komandosu olan Nikolaos "Nikos" Mihaloliakos tarafından kuruldu. Mihaloliakos, orduya Yunanistan'ın cunta liderleri ile bir araya geldikten sonra katılmıştı.

Uzun yıllar boyunca ülkede öne çıkamayan parti, 2012'de ciddi bir destek toplamaya başladı. Yunanistan hâlâ ekonomik krizle boğuşuyor, ülkenin Avrupa Birliği'yle ilişkileri ve artan sığınmacı sayısı halkın bir bölümünü rahatsız ediyordu. Altın Şafak, halkın bu kesimini hedef alan bir kampanya yürüterek üçüncü parti olarak meclise girdi.

2012-2019 yılları arasında ülkenin yasamasında rol alan Altın Şafak'ın bu yıllarda sık sık Avrupalı ve ABD'li neo-faşist gruplarla bağları gündeme geldi.

2013'teki ırkçı cinayetlerin ardından partinin bütün yöneticileri gözaltına alındı. Partinin bu saldırılarda parmağı olduğu iddia ediliyordu.

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