Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen bir PKK'lı ile 5 yıl önce çektirdiği fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.

Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda öldürülen Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının olduğu görülmüştü. Volkan Bora'nın, Güzel ile çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

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