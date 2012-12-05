Dokulmazlıklar konusunda yanlış anlaşılmaktan rahatsızım

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dokunulmazlıkla ilgili yaptığı açıklamalardan farklı anlamlar çıkarılmaya çalışıldığını belirterek, “Rahatsızım” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BDP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlanmasını değerlendirdi.

Daha önce görüşlerini açıkladığını belirten Gül, “Söyleyecek bir şey yok. Niyetlerimizin ötesinde yansıyor. Sözlerimden farklı anlamlar çıkarılmaya çalışılıyor. Rahatsızım” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül daha önce, BDP'li 9 milletvekiliyle Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk'un dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik fezlekeyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Gül, "Kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım. Geçmişte yaşananların tekrar edilmemesi gerekiyor" demişti.

Gül "En aykırı fikir tartışılır ama terör tasvip edilmez" ifadelerini de kullanmıştı.