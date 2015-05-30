Doktoru öldüren katil: Canım sıkıldı, böyle zevklerim var!

Samsun'da görev yapan Op. Dr. Kamil Furtun, hastade bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli 30 yaşındaki İsmail K., kısa süre sonra olayda kullandığı ruhsatız tabancayla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusu üzerine, "Canım sıkıldı. Böyle zevklerim var abi. Hoşuma gitti ondan vurdum. Sormak istediğiniz başka birşey var mı? Vatan sağolsun" dedi.

Olay, dün İlkadım İlçesi'nde bulunan Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede görev yapan Op.Dr. Kamil Furtun, odasına giderken iddiaya göre koridorda İsmail isimli bir kişi tabancayla ateş açtı.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden doktor ağır yaralandı. Aynı hastanede hemen ameliyata alınan Op.Dr. Kamil Furtun'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin aynı hastanenin kantininde çalıştığı ve bir süre önce de bu hastenede tedavi gören bir yakınının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Silahlı saldırgandan şok sözler

Samsun’da Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde Op.Dr.Kamil Furtun’un silahlı saldırıya uğramasının ardından polis çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli 30 yaşındaki İsmail K., kısa süre sonra olayda kullandığı ruhsatız tabancayla yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusu üzerine, "Canım sıkıldı. Böyle zevklerim var abi. Hoşuma gitti ondan vurdum. Sormak istediğiniz başka birşey var mı? Vatan sağolsun" dedi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Doktor kurtarılamadı

Görev yaptığı Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Op. Dr. Kamil Furtun aynı hastanede ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorun cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Yılın doktoru" seçilmişti

Evli ve bir çocuk babası Furtun'un, Samsun Tabip Odasınca "yılın doktoru" seçildiği öğrenildi.

Furtun için yarın hastane önünde tören düzenlenecek. Doktorun naaşı, Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verilecek.