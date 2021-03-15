Doktorlardan Sağlık Bakanı Koca'ya: 15 günde iki farklı açıklama yaptı, hani aşılama sürecini en geç mayıs ayında bitirecektin!

Daha önce aşılanma sürecinin nisan, en geç mayıs ayında biteceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yaptığı açıklamada nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısının sonbahardan önce yapılmasının planlandığını söyledi. Doktorlar, "Hani aşılama sürecini Nisan en geç mayıs ayında bitirecektin Sayın Fahrettin Koca!” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı konusunda 15 gün içerisinde iki farklı açıklama yapması güvensizliğe ve aşı tereddüdüne yol açmaktadır. Sağlık Bakanı bir an önce güven kaybına yol açan bu açıklamaları terk ederek gerçekleri kamuoyuyla paylaşmalıdır” dediler.

Dr. Demir ve Dr. Kılıç, yaptıkları açıklamada Koronavirüs salgınının insan hayatını ve toplumsal yaşantıyı tüm ciddiyetiyle tehdit etmeye devam ettiğini anımsattılar.

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