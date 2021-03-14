Prof. Dr. Yılmaz’dan Sağlık Bakanı’na çağrı: Konu acil, yüksek riskli hastalar aşı takviminde yeni bir düzenleme bekliyor

Türk Diyabet Vakfı Başkanı ve HaberTürk gazetesi yazarı Prof. Dr. Temel Yılmaz, aşı takvimine ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu. Yılmaz, "Konu acil, yüksek riskli hastalar aşı takviminde yeni bir düzenleme bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, aşı takviminde ağır kronik hastalığı olanların atlandığının altını çizerek, "Burada asıl sorunun aşı takvimini hazırlayan kurulda bu ayrımları doğru düzgün anlatacak kardiolog, endokrin uzmanı, akciğer hastalıkları uzmanı, onkologlar vb bulunmadığından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu uzmanlar grubu olsaydı ve kronik hastalar içinde gerçek yüksek risk grup belirlenseydi, COVID-19 açısından en yüksek ölüm riski olan grup olan 70 yaş üstü gruplarla birlikte, klinik olarak savunmasız, ileri evre kronik hastaların aşıları bitmiş olacaktı. Sayın Bakanım, size nasıl aktarılıyor bilmiyorum ama ağır kronik hastalığı olanlar, organ nakilli hastalar, ciddi kalp hastaları, akciğer hastalığı olanlar, insülin kullanan diyabetliler, kemoterapi gören hastalar, diyaliz hastalar evine kapanmış aşı sırasının kendine geleceği zamanı endişe ile bekliyor. Bu çok yüksek riskli grup için acil olarak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Halen vakit çok geç değil. Bu düzenleme hemen yapılabilir. Ancak süreç uzarsa vakit çok geç olabilir." ifadesini kullandı.