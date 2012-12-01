Doktorlardan intihar protestosu!

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçici görevle çalışan acil tıp asistanı Dr. Melike Erdem, 6. kattan atlayarak intihar etti. İntiharın ardından doktorlar, Sahil Kennedy Caddesi'ni trafiğe tek yönlü olarak kapatarak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a "istifa" çağrısı yaptı.

Acil tıp asistanı Dr. Erdem, henüz belirlenemeyen bir nedenle, Dahiliye servisinin bulunduğu hastanenin 6. katından atladı. Erdem, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamada, "Melike Erdem'in, SABİM Şikayet Hattı'na gelen hasta şikayeti nedeniyle sabah saatlerinde savunmasının alındığı" ileri sürüldü.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri, yaşanan olay nedeniyle hastanede hekimlerle bir araya geldi.

Bakanlık: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Sağlık Bakanlığı, intihar eden acil tıp asistanı Erdem'le ilgili SABİM'e şikayette bulunulduğu ve şikayet neticesinde soruşturma açıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu elim olay üzerinden kamuoyuna yansıyan, Melike Erdem'le ilgili SABİM'e şikayette bulunulduğu, şikayet neticesinde soruşturma açıldığı şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

SABİM'e, hayatını kaybeden hekim kardeşimizin ismiyle yapılmış bir şikayet bulunmamaktadır. Ancak İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan bir hasta ile ilgili 22 Kasım 2012 tarihinde bir başvuru olmuştur.

Başvuru formu SABİM tarafından ilgili hastaneye yönlendirilmiş ve hastaneden bilgi istenmiştir. Konu adli mercilerce soruşturulduğu gibi, Bakanlığımızca da idari soruşturma başlatılmıştır."

Sağlık camiasında yaşanan bu olayla ilgili idari ve adli soruşturmalar devam ederken, birtakım yorumlarla konuyu istismar anlamına gelecek yaklaşımlarda bulunmanın etik ve vicdani değerlerle bağdaşmadığı ifade edilen açıklamada, "Hekim kardeşimiz Melike Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Doktorlar protesto etti

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nin önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Bakan Akdağ'ı protesto etti.

Akdağ'ın uygulamalarıyla çalışanların ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ileri süren doktorlar, üzerinde "Sebim hekimleri öldürüyor" ve "Alo 184 hattı kapatılsın" cümlelerinin yazılı olduğu pankartları açtı.

Grup, "Sağlıkçılar ölüyor, bakan uyuyor" ve "Bakan Akdağ istifa etsin" sloganları atarak yürümeye başladı.

Doktorlar hastanenin yakınında bulunan Sahil Kennedy Caddesi'ne ulaştı, caddeyi tek yönlü olarak trafiğe kapattı.

Polisin uyarısıyla doktorlar yaklaşık 5 dakika süren eylemi bitirerek hastaneye döndü.