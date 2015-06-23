Doktorlar uyardı: Dar kotla çömelmeyin!



Doktorlar, vücudu saran dar kot pantolonların sağlık açısından riskleri konusunda uyarıda bulundu. Avustralya'da 35 yaşındaki bir kadının yaşadığı sağlık sorunlarından örnek veren doktorlar, dar kotların sinirlere zarar verdiğini kaydetti.

Adelaide Üniversitesi'nden Thomas Edmund Kimber başkanlığındaki uzman ekibin araştırması, "Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry" adlı bilim dergisinde yayınlandı.

Ayakları artık hissetmiyor

Araştırmada yer alan örneğe göre, Avustralyalı kadın taşınma sırasında kutuları yerleştirmek için uzun süre çömelerek oturmak zorunda kaldı. Aynı günün akşamında ise ayaklarında hissizlik oluştu, yürürken tökezledi ve düştü. Saatlerce düştüğü yerde havanın karardığını fark etmeden yatan kadın güçlükle sokağa çıktı ve bir taksi çağırarak hastaneye gitti.

Hastanede yapılan tedavi sırasında baldırlarının şiştiği görülen kadının kemiklerini ve ayak parmaklarını doğru hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca kadının dizden aşağısı ve ayaklarında da his kaybı olduğu anlaşıldı. Hastanede kadının uzun süre çömelme ve dar pantolon nedeniyle kas ve sinir uçlarının zarar gördüğü tespit edildi.

İlk vaka

Karşılaştıkları vaka nedeniyle çok şaşırdıklarını belirten Doktor Kimber, ilk kez bir kıyafet nedeniyle bir kişinin sinir ve kaslarının zarar gördüğüne tanık olduklarını dile getirdi.

Kimber, bu olayın kot pantolonların giyilmesinde nörolojik komplikasyonların oluşabileceğini gösterdiğini, ancak bunun 'Skinny' olarak adlandırılan bu kotlardan uzak durulması anlamına gelmediğini vurguladı. Doktor Kimber, bu pantolonlarla uzun süre çömelerek oturulması halinde risk oluştuğunu söyledi.