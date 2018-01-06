Doktorlar 'sağlıkta şiddete karşı' sahneye çıktı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, şiddet gören, mağdur olan veya hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına konser verdi. Konserde, öğrencilerle birlikte sahneye çıkan öğretim üyeleri, söyledikleri birbirinden güzel eserlerle \'Şiddete hayır\' dedi. Salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlanan doktorlar, zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.

Atatürk Üniversitesi\'nin Europen Medical Student\'s Association (EMSA) Kulübü\'nün 5 alt çalışma kolundan biri olan İnsan Hakları ve Tıp Etiği Koordinatörlüğü örnek çalışmaya imza attı. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddeti protesto etmek ve yaşamlarını yitirenleri anma adına Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi\'ndeki Nene Hatun Kültür Merkezi\'nde anma konseri düzenledi. Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından oluşturulan müzik grubu eşliğinde kimi öğrencisi, kimi eşi kimi de oğlu ile sahneye çıkan tıp fakültesi öğretim üyeleri söyledikleri şarkılarla izleyenlerin beğenisini kazanadı. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti söyledikleri eserlerle protesto eden öğretim üyeleri ayakta alkışlandı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Akın Levent, böylesine anlamlı bir konseri düzenleyen öğrencileri kutladı. Medya kuruluşlarının sağlıkta şiddete dikkat çekmek için gerekli duyuruları yaptığını ancak bunun son derece yetersiz olduğunu vurgulayan Levent şöyle konuştu:

\"Hekimler, Tıp Fakültesi\'nde hekim olmanın yanı sıra birçok özelliği de birlikte öğreniyor. Kimi sanatçı, kimi şair kimi de yazar oluyor. Bunların yetişirken çok yönlü yetişmelerinde fayda var. Çünkü ülkemize hem sağlık açısından hem de birçok yönden örnek olması gereken insanlar. Bunlara çok kıymet veriyoruz. Bu tür etkinliklerinde artırılması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Öğrencilerimiz sağlıkta şiddeti kendilerine tema yaparak bu etkinliği düzenlediler. Tabii ki insanlarda farkındalık oluşturmak için bunu yaptılar. Aslında çeşitli medya kuruluşları sağlıkta şiddete dikkat çekmek için gerekli duyuruları yapıyor ama son derece yetersiz. Tabii ki bu da sadece kendi içerisinde kalacak bir etkinlik. Bunun ülke çapında sürekli olarak gündeme gelmesi ve insanları hekimlere karşı olan saygılarının artırılması lazım. Hekim arkadaşlarımızın sesini çok beğendim.\"

Sahneye Tıp Fakültesi 3\'ncü sınıf öğrencisi oğlu Ömer Tarık ile birlikte çıkan Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. İsmail Malkoç, \'Hekimoğlu\', eşi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Elif Çalıkoğlu ile birlikte çıkan Yrd.Doç Dr. Çağatay Çalıkoğlu da, \'Tatlı Dillim, Güler Yüzlüm\' türküsü ile büyük alkış aldı. Gecede yaklaşık 10 öğretim üyesi sahneye çıkarak performansını sergiledi.

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