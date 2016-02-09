Doktorlar reçeteye ilaçla birlikte egzersiz de yazacak

Sağlık Bakanlığı, obeziteye karşı reçete sistemine geçecek ve artık doktorlar ilacın yanı sıra reçeteye, ‘egzersiz’ ya da ‘fiziksel aktivite programı’ da yazacak.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 72’si hiç egzersiz yapmıyor. Haftada 1-2 kez yapanların oranı yüzde 10, haftada 3 ve daha üzeri egzersiz yapanların oranı ise yüzde 18. Hareketsizlik nedeniyle obezite görülme oranı yüzde 27’ye çıktı. Habertürk’ten Lütfi Erdoğan’ın haberine göre Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde obezite var. Türkiye’de her 3 kişiden birinin de fazla kilolu olduğu kayıtlara geçti.

Fiziksel aktivite reçeteye giriyor

Obezitenin yaygınlaşması ve bununla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı, yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projeye göre doktorlar, hastalarına reçetenin yanı sıra fiziksel aktivite programı da yazabilecek. Kalp-damar, diyabet, akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı bulunan hastalara fiziksel aktivite programı geliştirilecek. Hastalara düşük, orta ve yüksek seviyede egzersiz programı reçete edilebilecek. İlaç kullanacak hastalar, günlük fiziksel aktivite egzersizlerini de gerçekleştirmek zorunda olacak. Hekime, tekrar muayeneye gelen hastalara, fiziksel aktiviteyi hangi sıklıkta yaptığı, reçeteye uyup uymadığı, egzersizin hastalığın seyrini etkileyip etkilemediği sorulacak. Fiziksel aktivite süresi, hastanın verdiği bilgilere göre artırılacak ya da azaltılacak. Fiziksel aktiviteyi teşvik için 2015 yılında 40 bin bisiklet dağıtılmıştı. Bakanlık, bu yıl 250 bin bisiklet daha dağıtmayı planlıyor.

Öğrenci karnesine not olarak girecek

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile öğrencilere fiziksel aktivite karnesi verilmesi için de harekete geçti. Okulda beden eğitimi yapan ve yapmayan öğrenci, arkadaşlarıyla bahçede oynayan ve oynamayan öğrenci ile okul kulüplerinde yer alan ve almayan öğrencilerin bu faaliyetleri karnede belirtilecek. Fiziksel aktivite programlarına katılan öğrencinin notu da karneye işlenecek. Genel not ortalamasını etkilemeyecek fiziksel aktivite notunun teşvik amaçlı kullanılması planlanıyor.