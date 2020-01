Doktorlar öldürülen meslektaşı için yürüdü: Durdurun artık bu kıyımı

Gaziantep'te kalp damar cerrahisi uzmanı Dr. Ersin Arslan’ın önceki gün hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki göstermek için sağlık çalışanları tüm Türkiye çapında bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Doktorlar isyan ederek "Durdurun bu kıyımı" dedi.

İlk olarak sabah saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü çalışanı yaklaşık 40 kişi hastane bahçesinde eylem yaptı. Sloganlar atarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giren sağlık çalışanları poliklinik binasına gelerek burada basın açıklaması yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES)’e bağlı çalışanlar, Gaziantep'te bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan için bir dakika saygı duruşunda bulundu.



Beyazıt'a yürüyüş başladı



İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi hastanesi bahçesinde toplanan yüzlerce sağlık çalışanı saat 11.30'da Beyazıt Meydanı'na yürüyüşe geçti. Sağlık çalışanları tepkilerini pankart ve sloganlarla dile getiriyor.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 13.30'da TTB Başkanı Eriş Bilaloğku ile görüşecek.



Can güvenliği olmayan can kurtaramaz



Türk Tabipler Birliği Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da yürüyüş esnasında görüşlerini şöyle dile getirdi; "Uzun süredir uygulanan bir program var. Bu program hekimi hastalar karşısında tek hedef haline getirdi. SABİM ile sürekli doktorlar şikayete uğradı, hekimlik değersizleştirildi. Sıkıntı yaşayan her hasta hekime saldırır oldu. Özelde, kamuda bugün hekimler işi bıraktı çünkü can güvenliği yok. Can güvenliği olmayan başkasının canını kurtaramaz.

Önerimiz çok net, TTB Başkanı bugün Sağlık Bakanı ile görüşecek. Sürekli hekimlerin şikayete uğradıkları SABİM'in kaldıırlmasını, hekimlere yönelik dilin değiştirilmesini istiyoruz."