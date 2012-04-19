Gaziantep'teki doktor 500 lira için mi öldürüldü?

Hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Genç doktorun 6 aylık hamile eşi Sibel Arslan’ın, “Bizi bırakıp nereye gidiyorsun?” diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Katil zanlısı M.G.’nin, ölen dedesinin emekli maaşını alamayacağı için doktoru bıçakladığı iddia edildi.

Ailesinin gururuydu

Vatan'da Öznur Karslı imzasıyla yayımlanan habere göre, 17 yaşındaki M.G.’nin, hastanedeki odasında bıçaklayarak öldürdüğü Arslan, marangozluk bir babanın 6 çocuğundan biriydi ve üniversite okuyan tek çocuktu. İlkokuldan bu yana aldığı her başarıyla ailesinin göğsünü kabartan Arslan, tıpkı soyadı gibi aslan gibi bir evlattı. Orta halli bir ailenin kıt imkanlarıyla eğitimini sürdüren Arslan, Karadeniz Teknik Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandığında babası Ramazan ile annesi Hatice, “Oğlumuz hekim çıkacak” diye sevinmişlerdi. 2006’da mezun olup memleketine döndüğünde Gaziantep Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’nde ihtisas eğitimine başladı. Dört ay önce Göğüs Cerrahı olan Arslan, ihtisas eğitimi sırasında meslektaşı olan eyi Sibel ile tanışıp dillere destan bir düğünle dünya evine girdi.

Baba olacaktı

Mutlu bir aile hayatı olan Aslan, çevresinde yardımsever kişiliği ve çocuklara olan sevgisiyle tanınıyordu. En büyük mutluluğu çocuklarla oynamak olan Arslan, baba olma heyecanını yaşarken aramızdan ayrılıp gitti. Arslan eğer yaşasaydı, 3 ay sonra baba olacaktı ama göğsüne aldığı bıçak darbeleri onun da, ailesinin de, eşinin de hayallerini yıktı. Eşi Sibel, dün karnında bebeğiyle, hayatının aşkını son yolculuğuna uğurlarken tabutuna sarılıp karnındaki bebeğini kastederek, “Bizi bırakıp nereye gidiyorsun?” diye feryat etti. Sibel Arslan’ın ağıtları herkesi gözyaşlarına boğdu. Çevresinde sevilen bir isim olan Doktor Ercan Arslan’ın cenaze törenine olan yoğun katılım nedeniyle Gaziantep’teki hastanelerde acil dışında sağlık hizmeti verilmedi.

Eşe acı veda!

Dr. Ersin Arslan, meslektaşı olan eşi Sibel Hanım’la aşk evliliği yapmıştı. Mutlu bir birliktelikleri olan çift anne-baba olma düşü kurarken acı ölüm onları birbirinden kopardı. Acılı eş Sibel Arslan dün eşini uğurlarken “Bizi bırakıp nereye gidiyorsun” diye feryat etti. Acılı eş yürek dağladı.

500 TL için!

Doktor Arslan’ı bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen ve bir baklavacıda çalışan M.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.G. ifadesinde kanser hastası dedesini çok sevdiğini, 10 gün önce Ersin Arslan tarafından ameliyat edildiğini ve daha sonra öldüğünü, cinayeti intikam amacıyla işlediğini söylerken, “Beni dedem büyütmüştü. O yüzden ona çok bağlıydım” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey ise, “M.G’nin annesi babası ayrı olduğu için bu yaşına kadar dedesi tarafından büyütülmüş. Dedesi 3 aydan 3 aya bin 500 lira emekli maaşı varmış. Bu maaşı da M.G çekiyormuş. Emniyetten aldığımız bilgiye göre, M.G. dedesinin öldüğünü bile bile maaşı çekmeye gidiyor. Ancak ölümden dolayı maaşı alamayınca sinirleniyor ve kafasına doktor Ersin Arslan’ı öldürmeyi koyuyor. Bir nevi bu parayı alamamasının sorumlusu olarak doktoru görüyor. Yani dedesine çok düşkün olduğu için böyle bir şeyi yapmıyor” dedi.

Dede kanserdi

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök, H.M.’nin dedesine uygulanan tedaviyle ilgili olarak, şu bilgileri verdi: “Mart ayının sonunda hasta geliyor. Yapılan tetkiklerde akciger kanseri teşhisi konuluyor. Ersin Arslan ise operasyon yapılması gerektiğini bütün detayları ile antalıyor. Hatta hasta yakınları ‘Önce Allah’a sonra size güveniyoruz’ diyorlar. Daha sonra operasyon yapılıyor. Hasta iyileşiyor ve duruma stabil hale geldiği için taburcu ediliyor. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla evde hastaya iyi bakılmıyor. Solumu zayıflayınca evdekiler kendileri müdahale etmiş. Tabi durumu daha kötü hale getirmiş ve bu halde hastaneye tekrar geri getirmişler. Hasta hemen yoğun bakıma alınmış ama kurtarılamamış.” Bu arada katil zanlısı M.G.’nin babası Yusuf Geceken de, “Oğluma çok kızıyorum. Öyleki başsağlığına gidip doktora yaptıklarının aynısını onların karşısında kendime yapmak istiyorum” dedi.

Doktorlar ayakta

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesi başta görev yaptığı il olan Gaziantep’te olmak üzere hemen hemen her ilde protesto edildi. Arslan’ın hayatını kaybetmesinin ardından zel ve devlet hastanelerinde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanı, hastane önlerinde toplanarak saldırıya tepki gösterdi. Çeşitli dövizler ve kanlı bir gömlek taşıdıkları görülen sağlık çalışanları bir süre çeşitli sloganlar attı. Saldırıyı protesto etmek için kentteki bazı hastanelerin acil dışında hasta kabul etmediği belirtildi.

Meclis’te protesto

Protestoya Meclis’teki doktor milletvekilleri de destek verdi. CHP’nin sağlıkçı milletvekilleri, Arslan’ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ı istifaya davet etti. TBMM’de düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, son yıllarda doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik hem fiziksel hem de sözlü şiddetin arttığını ifade eden Şeker, “Buna benzer bir olay gelişmiş ülkede yaşanmış olsaydı o ülkenin Sağlık Bakanı derhal istifa ederdi. Sağlık Bakanlığı’nı, daha fazla saldırı olmadan yürürlüğe koyduğu uygulamaları tekrar gözden geçirmeleri konusunda harekete geçmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Doktorlar bugün çalışmıyor

Bu arada Türk Tabibler Birliği, Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesini protesto etmek için bugün tüm Türkiye’de iş durdurma eylemi yapacaklarını duyurdu. Öte yandan 2010-2011 yılları arasında tüm Türkiye çapında toplam 50 doktor hasta yakınlarının fiziki ve sözlü saldırısına uğradı.