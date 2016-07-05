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Sağlık

Doktorlar, çocuğun alnında burun büyüttü

Yeni burun nakli toplamda bir yıl sürdü

05 Temmuz 2016 22:58

Hindistan'da doktorlar 12 yaşındaki bir çocuğun darbe almış burnunu alnında büyüttükleri bir burun ile değiştirdi.

Arun Patel adlı çocuğun burnunun biçimi zatürre olduğu dönemde bozulmuştu.

Enfeksiyondan zarar gören burnu doktorlar eski haline getirmekte zorlanmışlardı.

Çin'de 2013 yılında bir trafik kazasında burnunu kaybeden kişiye de yeni bir burun nakli yapılmıştı.

Arun'un burnuna ilk anda yapılan tedavi, burnunu daha kötü bir hale getirmişti.

On yıl sonra bir grup Hintli doktor nadiren başvurulan dört aşamalı bir plastik cerrahi ameliyatı yaparak Arun'a yeni bir burun yaptılar.

Doktorlar, yeni burunun doğru işlev göreceğine inandıklarını söyledi.

Yeni burun nakli toplamda bir yıl sürdü.

Çocuğun alnına ilk aşamada bir doku genişleticisi koyulmuştu. Buraya silikon ile birlikte özel bir kimyasal madde enjekte edilmişti.

İkinci aşamada göğsünde bir kıkırdak yapı geliştirilmiş ve bu da alna yerleştirilmişti.

Daha sonrasında doktorlar yapay burnu nakletti ve dördüncü aşamada alnı tedavi etttiler.

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