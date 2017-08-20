Doktorlar '40 yaşına gelmeden ölürsün' dedi; o 115 kilo verdi

İngiltere'de yaşayan ve doktorların '40 yaşına gelmeden ölürsün' dediği 29 yaşındaki Elena Goodall, inanılmaz bir diyet sonucunda 115 kilo verdi.

Bir süredir çok sayıda spor müsabakasına katılan Goodall, 'önceki hayatında' hazır gıda restoranlarından çıkmadığını ve alışkanlıklarını değiştirmesinin hayatında büyük bir dönüşüme neden olduğu aktardı.

Katıldığı bir televizyon programında şeker hastası olduğunu ve uyku apnesi teşhisi konulduğunu söyleyen Goodnall, doktorların kendisini ömrünün az olacağını söylediğini bu gidişe dur demek istediğini aktardı.

Godall, eskiden bir öğünde üç öğünlük kalori aldığını ve sürekli 'fast food' tarzı besinler tükettiğini aktardı.