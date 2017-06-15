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Yaşam

Doktor kızı KHK ile ihraç edilen Oflu anne: Ben sığır tezeği taşıyıp okuttum oni

"Hiçbir suçu yok, kızım işe geri alınsın"

15 Haziran 2017 18:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe katılan Oflu Zeynep Sarı adlı kadın, KHK ile ihraç edilen doktor kızının işe geri dönmesini istedi.

Gazeteduvar'ın haberine göre, Elinde 'Adalet' yazılı döviz taşıyan Sarı, "Ben sırtımda sığır tezeği taşıyarak okuttum onu, hiçbir suçu da yok. İşe geri alınsın" dedi.

Daha sonra Of'tan getirdiği çay paketini Kılıçdaroğlu'na ulaştırmaya çalışan Sarı, çok uğraşmasına rağmen yürüyüşün başlaması nedeniyle başarılı olamadı. 

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