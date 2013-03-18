Doktor kılığında hastanede yaşadı

ABD’de evsiz bir adamın doktor önlüğü ve ameliyat maskesi takıp doktor kılığında hastanede yaşadığı ortaya çıktı.



Patrick Campbell adındaki adam, doktor önlüğü giyerek hasta bilgilerinin olduğu bilgisayarı kullandı. Bir hastane çalışanı Campbell’ın doktor olduğunu düşünerek doktor ve hastalar hakkında özel bilgilerin olduğu bilgisayarı kullanmasına izin verdi. Ancak Campbell’in sadece internet sitelerinde girdiği belirtildi.

Güvenlik görevlileri Campbell’i bilgisayar başında yakaladı. Hastane sözcüsü ise bilgisayarda hastalara ait özel bilgilerin olmadığını iddia etti.

ntvmsnbc'nin Huffington Post'a dayandırdığı haberine göre, evsiz Campbell hastanede en az bir gece geçirdi. Campbell polise verdiği ifadede kalacak bir yeri olmadığını, hastanede boş yatak bulunca geceyi orada geçirdiğini belirtti.

Campbell, hastaneye kaçak olarak girmekten ve yasadışı yolla bilgisayar kullanmaktan suçlanıyor.