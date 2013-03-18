T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doktor kılığında hastanede yaşadı

ABD'de doktor önlüğü giyerek hasta bilgilerinin olduğu bilgisayarı kullanan evsiz bir adam yakalandı

18 Mart 2013 10:49

ABD’de evsiz bir adamın doktor önlüğü ve ameliyat maskesi takıp doktor kılığında hastanede yaşadığı ortaya çıktı.

Patrick Campbell adındaki adam, doktor önlüğü giyerek hasta bilgilerinin olduğu bilgisayarı kullandı. Bir hastane çalışanı Campbell’ın doktor olduğunu düşünerek doktor ve hastalar hakkında özel bilgilerin olduğu bilgisayarı kullanmasına izin verdi. Ancak Campbell’in sadece internet sitelerinde girdiği belirtildi.

Güvenlik görevlileri Campbell’i bilgisayar başında yakaladı. Hastane sözcüsü ise bilgisayarda hastalara ait özel bilgilerin olmadığını iddia etti.

ntvmsnbc'nin Huffington Post'a dayandırdığı haberine göre, evsiz Campbell hastanede en az bir gece geçirdi. Campbell polise verdiği ifadede kalacak bir yeri olmadığını, hastanede boş yatak bulunca geceyi orada geçirdiğini belirtti.

Campbell, hastaneye kaçak olarak girmekten ve yasadışı yolla bilgisayar kullanmaktan suçlanıyor.

ETİKETLER

Patrick Campbellabdevsizdoktorklıkbilgisayar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24