Doktor "Ağrıların normal" deyip eve gönderdi; doğumda unutulan sargı bezi 6 ay sonra öldürdü!

İzmir'de sezaryenle yaptığı doğum sırasında rahminde sargı bezi unutulan, yaşadığı acılar nedeniyle gittiği doktorunun, 'ağrının normal olduğunu' söyleyip evine gönderdiği öne sürülen 22 yaşındaki Harika Kanık, 6 ayda oluşan iltihabın tüm vücudunu sarması üzerine, ameliyat edilmesine rağmen yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Buca’da oturan Harika Kanık, çocukluk aşkı olan özel güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Figani Kanık’la 2 yıl önce evlendi. Çiftin mutluluğu Harika Kanık’ın hamile kalıp geçen nisan ayında özel bir hastanede doğum yapmasıyla daha da arttı. Ancak, sezaryenle gerçekleşen doğumun ardından annelik heyecanı yaşayan Harika’nın karnındaki ağrılar ve halsizliği bir türlü geçmedi. Birkaç kez gittiği doğumu yaptıran kadın doğum uzmanı Ü.Ç., iddiaya göre ağrıların sezaryenden kaynaklandığını söyleyip, ağrı kesici almasını önerdi ve evine gönderdi.

Gerçek 6 ay sonra ameliyatla ortaya çıktı

Rahatsızlıktan kurtulmak için çare arayan Harika Kanık’ın ağrısına teşhis konulamadı. 6 ay boyunca ağrıları daha da artan ve durumu kötüleşen Harika Kanık, doğumu yaptıran doktor Ü.Ç. tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Burada tedaviye alınan Harika Kanık’ın kanında yüksek oranda iltihap çıktı. İltihabın, ilaçla tedavi yöntemlerine rağmen azalmaması üzerine Harika Kanık’ın ameliyata alınmasıyla gerçek anlaşıldı. Özel hastanede doğumu gerçekleştiren Ü.Ç.’nin, Harika Kanık’nın rahminde sargı bezini unuttuğu, bunun zaman içerisinde rahim duvarına yapışmasıyla oranın parçası gibi algılandığı ve vücutta iltihaplanmaya neden olduğu belirlendi.

Ameliyattan 8 gün sonra hayatını kaybetti

Bir saat sürmesi öngörülen ameliyat 6 saat sürdü. Farklı bölümlerde uzmanlaşmış cerrahların da çağırıldığı ameliyatta, Harika Kanık’ın rahminin tamamı ile idrar kesesinin bir bölümü alındı. Operasyondan sonra yoğun bakım ünitesinde uyutulan Harika Kanık, vücuduna yayılan iltihabın organlarında yarattığı tahribat nedeniyle 8 gün sonra, geçen 23 Ekim’de vefat etti.

"Kızını emziremez hale gelmişti"

Harika Kanık’ın ölümüyle yıkılan eşi Figani Kanık ve diğer yakınları, yaşananlara isyan etti. Aile adına avukatları, başta doğumu yaptıran doktor olmak üzere sorumluluğu bulunan kurum ve kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı. Harika Kanık’ın dünyaya getirdiği ve ’Seher’ ismini verdiği kızına, üzücü olayın ardından ’Harika’ adı da konuldu. Annesiz kaldığından habersiz 7 aylık kızını kucağına alan Figani Kanık şöyle dedi:

"Bu olayın sorumluları ceza almalı. Buradan Sağlık Bakanı, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Bu olayda kusuru bulunanlar cezalandırılsın. Benim eşim evladını doya doya kucağına alamadı. Son zamanlarda emziremez duruma gelmişti. Büyük acı yaşadık, başkalarının da yaşamaması için mutlaka hesap sorulmasını istiyorum."

Harika Kanık’ın babası Cavit Keskiner de yaşanan hatanın kabul edilemez olduğunu, bunun sorumlularının cezalandırılması gerektiğini söyledi. Ailenin avukatlarından Nilüfer Atılgan Balcı ise, aileye her türlü hukuki desteği verdiklerini, yasal çerçeveler içerisinde kimin üzerinde sorumluluk varsa hukuki yoldan mücadele edeceklerini söyledi.