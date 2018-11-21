Doktor adayları ilkokul öğrencileriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA) - ALTINBAŞ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, ilkokul 3. sınıf öğrencilerine obezite ve diyabet eğitimi verdi. Eğitim boyunca tıp öğrencilerine birbirinden ilginç sorular yönelten minikler, sağlıklı beslenme ve düzenli spor hakkında önemli bilgiler edindi.

Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu, Medeni Berk İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine gelecekte diyabet ve obezite ile karşılaşmamaları adına önleyici ve koruyucu tedavinin ilk adımı olan sağlıklı beslenme ve düzenli spor yapmanın önemini anlattı.

Projeyi yürüten 16 kişilik ekip toplam 7 sınıfa sunum yaptı. Oldukça renkli ve anlaşılır bir dille sunumlarını hazırlayan tıp öğrencileri, sunumlarını yaparken öğrencilerle göz teması kurmaya, sorular yönelterek onların da katılımlarını sağlamayı amaçladı.

Hedef kitle iletişiminde okulun öğretmenleri ve müdüründen de destek aldıklarını söyleyen Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği Genel Sekreteri Ege Eruçar \"Slaytlarımızı hazırladıktan sonra ekipteki herkes bireysel olarak diyabet, obezite, sağlıklı ve yeterli beslenme, uyku düzeninin önemi, düzenli sporun önemi konularını araştırdı. Etkinliğimizden önce bir toplantı yaparak çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz, ekip arkadaşlarımızdan ihtiyacımız olduğunda nasıl destek alabiliriz gibi konuları tartıştık. Öğrencilerle nasıl iletişim kurmalıyız ve bizim anlatacağımız konuların en çok hangi öğrenci grubunun faydalanacağını da düşünerek bu hedef kitleyi belirledik\" dedi.

NÖBETE KALDIĞINIZDA NEREDE UYUYORSUNUZ?

Sağlıklı bir nesil yetişebilmesi için çocukluk çağında dengeli beslenme alışkanlığının, düzenli spor yapma alışkanlığının edinilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Eruçar, \"Oldukça fazla ve değişken soruları olan çocukların her birinin sorularına doğru cevaplar üretmeye çalıştık. Beklentimiz de onların sorularını ve iyi birer örnek teşkil ederek giderebilmekti. Ana konumuz dışında ‘Şu doktorların dinlediği bir şey var ya neden onu kullanıyorsunuz?’, “ Nöbete kaldığınızda nerede uyuyorsunuz, uyumaya zamanınız oluyor mu?’, ‘Karnabahar beyaz ama neden kızarınca kahverengi oluyor?’, ‘Mor havuç olur mu? gibi ilginç sorular da geldi. Sınıflara girdiğimizde beyaz önlük giyiyor oluşumuz öğrencileri oldukça heyecanlandırdı. Sınıfa ilk girdiğimizde ‘büyüyünce kim doktor olmak istiyor’ sorusunu yönelttiğimizde havaya kaldırılan parmakların sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, sınıftan çıkmadan önce sorduğumuzda sınıfın çoğunluğu el kaldırıyordu. Biz tıp öğrencileri için bu değişimi gözlemlemek inanılmaz bir deneyimdi. Projeye giderken yanımızda mandalina götürdük. Sunumlarımız bittiğinde tüm öğrencilere birer mandalina ikram ettik\" diye konuştu.

İlkokul öğrencilerinin spor ve beslenme konusunda oldukça bilinçli olduklarını kaydeden Eruçar, \"Medeni Berk İlkokulu\'nda bu anlamda atılan örnek adımlar var, özellikle spor alanında çok önemli ve doğru yönlendirmeler yapılıyor\" dedi.

Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği, yıl boyunca farklı içerikte pek çok eğitim ve söyleşi gerçekleştirmeye devam edecek.