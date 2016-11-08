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Kültür-Sanat

Dökme plastikten yapılan Aristo heykeli Assos'a dönüyor

CHP Çanakkale Milletvekili Erkek, Bakan Avcı'ya bir önerge Aristo heykelini sordu

08 Kasım 2016 12:37

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Assos antik kenti girişinde yer alan ve tahrip edildikten sonra yerine konulmayan dökme plastikten yapılan Aristotales heykeli ile ilgili açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Bakan Avcı’ya bir önerge ile Çanakkale Ayvacık ilçesindeki Aristotales heykelini sordu. Heykelin 2009 yılında Assos antik kenti girişine muhtarlığın girişimi ve sınırlı bütçeyle dökme plastikten yapılarak konulduğunu aktaran Erkek, tahribatın ardından bir yıl geçmesine rağmen heykelin yerine halen konulamadığını anımsattı.

Erkek’in önergesini yanıtlayan Bakan Avcı, “Bakanlığımızca kamu/kurum ve kuruluşlarından bir proje halinde gelen anıt, heykel, şehitlik ve büst yapımı ile onarım talepleri bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Bu nedenle, söz konusu heykelin bulunduğu yerdeki kamu/kurum ve kuruluşlarından Aristoteles’in heykeli yapımı için bir proje sunulması halinde konu bakanlığımızca değerlendirilecektir. Bakanlığımızca Asos antik kenti, Assos Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi Çalışmalarına başlanmış ve Avan Projesi 28 Eylül 2015 tarihli Kurul Kararı ile onaylanmış olup uygulama projesi devam etmektedir. ‘Çanakkale Ayvacık Assos Örenyeri Çevre Düzenlemesi’ işi 2016 yılı yatırım programında yer almaktadır” dedi. 

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