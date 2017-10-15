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Politika

Dokan'da 'Kerkük' gündemli Kürt zirvesi (2)

'ASKERİ SEÇENEĞİ REDEDİYORUZ; AMA KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ' Irak Merkezi Hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yaşanan Kerkük gerilimi devam ederken, Süleymaniye'nin Dokun İlçesi'nde, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani b

15 Ekim 2017 18:53

\'ASKERİ SEÇENEĞİ REDEDİYORUZ; AMA KENDİMİZİ SAVUNMAYA HAZIRIZ\'
Irak Merkezi Hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında yaşanan Kerkük gerilimi devam ederken, Süleymaniye\'nin Dokun İlçesi\'nde, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani başkanlığında yapılan toplantı sona erdi.
Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) Politbüro üyelerinin tamamının katıldığı \'Kerkük\' gündemli toplantı, 4 saat sürdü. Toplantının ardından Mesut Barzani\'nin Başdanışmanı Hemin Hewrami, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:
\"Dukan’da KDP ve PUK (Kürdistan Yurtseverler Birliği) arasında gerçekleşen toplantı sona erdi. Tüm baskılara rağmen ulusal birliğimizi pekiştirmek adına iyi haber: Bölgedeli mevcut açmaza barışçıl bir çözüm getirmeye hazırız. Askeri seçeneği reddediyoruz, ama kendimizi savunmaya hazırız. Ne IKYB nede IKDP tarafından Bağdat ile tek taraflı hiçbir müzakere yapılmayacak. Eğer Bağdat ile herhangi bir müzakere olacaksa tüm Kürdistan taraflarını temsil eden ortak bir delegasyon tarafından yapılacak. IKDP/IKYB referandum sonuçlarını geçersiz sayılması için yapılan tüm talepleri reddeder. Önkoşulları reddeder.\"

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