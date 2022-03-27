Doja Cat, müziği bırakacağını açıkladı

Son yıllarda popüler olan şarkıcı Doja Cat, Paraguay’da planlanan konserinin hava koşulları nedeniyle iptal olması sonrası hayranlarının tepkisinin ardından müziği bıraktığını açıkladı.

Rapçi ve pop yıldızı Doja Cat, Güney Amerika turnesi kapsamında Paraguay’da Asuncionico festivalinde sahne almayı planlıyordu. Festival, fırtına ve sel uyarılarının ardından iptal edildi. Doja Cat hayranları, şarkıcının otelinden çıkıp kendilerini görmeye gelmediğini belirterek sosyal medyadan sert tepkilerde bulundu.

Doja Cat, sosyal medyadaki tepkilere “Üzgün değilim” diye yanıt verdi.

Bir hayranı Doja Cat’e “Dört yıl önce ünlenmeye başladın ve TikTok sayesinde ünlendin. Alçakgönüllülüğüne ne oldu, seni seviyordum” yazdı. Doja Cat, müzik endüstrisini bırakmak istediğini söyleyerek yanıt verdi.

Doja Cat, hayranına “Bitti, artık umrumda değil. Ortadan kaybolmayı bekleyemem, bırakıyorum. Artık bana inanmanıza ihtiyacım yok. Benim için her şey öldü, müzik öldü” yazdı.

Doja Cat, attığı tweetlerden sonra Brezilya’da bir konsere çıktı. Doja Cat konserin ardından “Bu akşam Brezilya’da iyi bir performans sergilediğimi düşünmüyorum bunun için üzgünüm. Gelen herkese teşekkür ederim, yarın başka bir gösterimiz var söz veriyorum daha iyisini yapacağım” yazdı.

DojaCat’in Twitter isminde “Hâlâ bırakıyorum” yazıyor.

Doja Cat, son yıllarda ünlenerek özellikle TikTok akımlarında kullanılan şarkılarıyla oldukça popüler olmuştu.