Doğuştan iki kolu olmayan Baran'ın karne sevinci

Ersin ERCAN- Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de doğuştan iki kolu olmayan ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Baran Doruk Şimşek (9), karne sevinci yaşadı. Baran, karnesinin çok iyi olduğunu söyledi.

2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile öğrenciler karnelerini aldılar. Eskişehir Barbaros İlkokulu 3\'üncü sınıfta eğitim gören ve doğuştan iki kolu olmayan Baran Doruk Şimşek, karne sevincini arkadaşlarıyla birlikte yaşadı. Baran Doruk Şimşek\'in karnesini sınıf öğretmeni Serpil Gündoğdu verdi. Derslerde ayaklarıyla tuttuğu kalemle yazı yazan, defter ve kitabının sayfalarını da aynı şekilde çeviren Baran, arkadaşlarının alkışları arasında karnesini alıp, sırasına geçerek inceledi.

İşçi baba ile ev kadını annenin oğlu olan ve 3 yıldır yüzme sporu ile de uğraşan Baran, karnesinin çok iyi olduğunu söyledi. Karne alabilmek için çok çabaladığını belirten Baran, \"Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. Tatilde köye gideceğiz. Bu arada yüzme sporuna da devam edeceğim. Sırtüstü, serbest, kelebek ve kurbağa stili yüzebiliyorum. Yüzme sporunda ileride olimpiyatlara katılmak istiyorum. Büyüyünce de araba yarışçısı olmak istiyorum\" dedi.

Öğretmen Serpil Gündoğdu da Baran Doruk Şimşek\'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Baran\'a çok güveniyorum. Bütün hedeflerine ulaşacağına eminim. Çünkü gerçekten çok azimli, çok istekle çalışıyor. Karnesi her zamanki gibi harika bir şekilde geldi. Seneye 4\'üncü sınıfta yine çok güzel bir karne ile okuldan mezun edeceğime ve ilerideki bütün hedeflerine ulaşacağına eminim. Tebrik ediyorum kendisini.\"



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