Doğuş'tan Tarkan'ın Geççek'ine 'diss': Geçmicek

Geççek şarkısı ile günlerce gündem düşmeyen 'megastar' Tarkan'a, şarkıcı Doğuş'tan 'diss' geldi. Doğuş, 'Geçmicek' adlı şarkı çıkarıyor.

Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i "Yakında" diyerek sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Doğuş, 'Geçmicek' isimli şarkısına Recep Yengün yönetmenliğinde klip de çekti. Klip çekiminde Doğuş'un kaptan elbisesi giydiği görüldü.

'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulundu yorumlarını da beraberinde getiren Doğuş, yöneltilen sorular üzerine, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" dedi.

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TIKALYIN * Tarkan'ın son şarkısı 'Geççek' sözleriyle sosyal medyada viral oldu: "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, düş artık yakamızdan"

Tarkan'ın 17 Şubat'ta yayınladığı Geççek adlı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..." sözleri yer alıyor. Sosyal medyada söz konusu şarkı için, "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapılmıştı.