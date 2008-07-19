Doğurganlıkla ilgili merak ettikleriniz...

► Doğum kontrol hapını bırakır bırakmaz hamile kalınabilinir mi?



Doğum kontrol hapı kullanmış olmanın gelecekteki hamilelik potansiyelinizi olumsuz etkileyeceğine dair herhangi bir bilimsel kanıt yok. Ancak 30 yaşın üstündeyseniz ve 10 yıldan uzun süredir düzenli hap kullanıyorsanız döllenme sürecinin normal seyrine oturması için en az üç ay gerekiyor.



►Adet dönemlerim eskisinden daha az şiddetli ama daha uzun. Bu doğurganlığımın azaldığının işareti mi?



Adet düzeninizdeki herhangi bir bozukluğun hormonlarınızdaki değişimle ilgili olma ihtimali yüksek. Bu yaşınızın ilerlemesinden kaynaklanıyor olabilir. Yaşınız 35’ten yüksekse doktorunuzun tavsiyesiyle yaptıracağınız bazı kan testleri sizin yumurtlama potansiyeliniz hakkında en sağlıklı sonuçlara ulaşmanıza yardım edecek.



►Çocuk sahibi olmayı en fazla ne kadar erteleyebilirim?



Doğurganlığı etkileyen en önemli faktör yaş. Uzmanlar genellikle 35’ten önceki hamilelikleri destekliyorlar. 38 yaş civarında ise doğal yolla hamilelik şansı hızla azalıyor. Ancak burada kıstas sizsiniz. Psikolojik ve sosyal olarak kendinizi hazır hissetmeniz her şeyden önemli.



►Ne kadar sürede hamile kalabilirim?



Yapılan araştırmalara göre bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 25’i mutlu haberi ilk ayda, yüzde 75’i ise 6 ay içinde alıyor. Bu süreyi aşan çiftlerin yüzde 90’ı bir senede yüzde 95’i de iki sene içinde hamilelik haberini alıyorlar. 20’li yaşlarda iki sene boyunca düzenli ilişkiye rağmen hamile kalamıyorsanız mutlaka doktora başvurmalısınız. 30 yaş civarında ise 6 ay ila 1 sene içerisinde doktora başvurmanız öneriliyor.



►Bir ay boyunca ilişkiye girseniz bile hamile kalma olasılığının sadece iki gün içinde gerçekleştiği doğru mu?



Hayır. Bir kadının yumurtlama günü, âdetin başladığı günden sonraki 14. gün (birkaç gün öncesi ve sonrası dâhil). Adet bittiği günden itibaren, yumurtlama gününüze kadar düzenli cinsel ilişki, bebek yapma amacınıza hizmet edecek. Yumurtlama gününden 48 saat sonraki ilişkilerin hamilelikle sonuçlanma şansı ise çok az.



►Eğer hamile kalamıyorsam tüp bebek benim tek şansım mı?



Bu durumda müdahalenin üç aşaması var. Önce ilaçla, yumurtalıklar yumurta üretimi için uyarılıp canlandırılıyor. Bu işe yaramıyorsa ikinci aşamada aşılama yapılıyor. Yani yıkanmış spermler cinsel ilişki olmaksızın enjektör aracılığıyla yumurtlama döneminde rahmin içine veriliyor. Hamilelik yine gerçekleşmezse üçüncü aşamada doktorunuzun karar vereceği yöntemle tüp bebek ya da mikroenjeksiyon gibi diğer yardımcı üreme tekniklerine başvuruluyor.



►Hamile kalmak için ne kadar sıklıkla birlikte olmak gerekir?



Yumurtayı dölleyecek spermin hareketli ve en fazla iki günlük olması gerekiyor. Sperm sayısı ve kalitesini korumak adına adet dönemi sonrası gün aşırı ve tercihen sabah saatlerinde ilişkiye girmek öneriliyor.



►Annem menopoza erken girdi. Doğurganlık miras kalan genetik bir özellik mi?



Üreme potansiyelimizin genetik yapımızla birebir bağlantılı olduğu söylenebilir. Annenizin kaç yaşında menopoza girdiğini bilmek sizin için faydalı. Eğer anneniz erken menopoza girdiyse sizin de aile planlarınızı yaparken bu faktörü göz önüne almanız tavsiye ediliyor.



DOĞURGANLIĞINIZI TESTLERLE ÖLÇTÜRÜN



Acaba vücudunuz hamile kalmaya hazır mı? Biyolojik saatinizin düzenli çalışıp çalışmadığını öğrenmek için doktorunuzun tavsiyesiyle şu testleri yaptırabilirsiniz.



►FSH Testi ( Folikül uyarıcı hormon testi):



Çok yüksek ya da düşük seviyelerde sonuçlar alınması üreme sürecinde aksama olduğunun işareti sayılabilir.



►Estradiyol Testi:



Östrojen hormonunun yeterli seviyede olup olmadığını kontrol için yapılıyor. Düşük çıkması hormon dengesizliği ya da menopoz başlangıcı anlamına gelebilir.



►LH Testi (Luteinizan hormonu testi):



Yumurtlamayı başlatan Luteinizan hormonunun seviyesini belirliyor. Yüksek seviyelerde çıkması polikistik over sendromuna işaret edebilir.



İnhibin B Testi:



Bu proteinin düşük seviyede çıkması yumurtlama potansiyelinin az olduğuna işaret edebilir.



(FORMSANTE)