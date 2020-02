Doğunun ilk ve tek gençlik festivali GezginFest Van 7 Eylül'de başlıyor

İstanbul, 1 Eylül (DHA) - Doğu’nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olma özelliğine sahip GezginFest Van 7-8-9 Eylül tarihlerinde Dokuzağaç Köyü’nde yer alan Ada Gevaş İskelesi’nde gerçekleşiyor.

Yaklaşık 150 bin metrekarelik kamp alanı içinde gerçekleşecek etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Scala Yayıncılık, ayrıca festival alanında ve köyde, Halkın Savcısı olarak tanınan Gevaş Dokuzağaç Köyü’nden hukukçu Mehmet Feyyat anısına bir kütüphane oluşturuyor.

İnterrail Türkiye&Hayal Kahvesi ortaklığı ile organize edilen GezginFest Van’da konserler dışında; oyunlar, atölyeler, film gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, su savaşı, kütüphane, açık mikrofon, yoga, pilates, meditasyon, sabah sporu, robot show, jonglör atölyesi, ateş gösterisi, baloncuk partisi, lunapark, school of samba, Gencer Savaş ile ritim atölyesi ve jam session sahnesi gibi etkinlikler insanların sıkılmadan üç gün boyunca güzel vakit geçirmesini sağlayacak.

Yaklaşık 80 bin doğa, kamp ve seyahat severin buluşacağı GezginFest Van, insanı ve doğayı seven, hayvanlara saygı gösteren “mutluluk paylaştıkça güzeldir” felsefesini benimseyen festival topluluğunun katılımını hedefliyor.

Üç günde 22 sanatçı

Bölgenin ilk ve en büyük gençlik festivali olan “GezginFest Van” da üç günde toplam 22 sanatçı ve grup sahne alacak.

Doğu batı kültürünün sosyal etkileşiminin arttırılması amacı ile yola çıkılan festival’de Athena, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Mnaga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılar festival ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir araya geliyor.

Festival’de ayrıca; dokuz yıl sonra Akdamar Kilisesi’nde gerçekleşecek ayine İran, Gürcistan, Azarbeycan, Ermenistan gibi civar ülkelerden on binlerce kişinin katılımı beklenirken, Amerika’da yaşayan dünyaca ünlü İran’lı müzisyen Mohsen Nomjoo da sahne alacak.

Bölgede yapılan ilk festival olmasının dışında, Interrail grubunun da bilinir hale getirdiği Kars Treni’nin (Doğu Ekspresi) aynı hat uzunluğuna sahip olan Van Ekspresi ile ulaşımının sağlanabiliyor olması, katılımcılara unutamayacakları bir ulaşım imkânı da sağlıyor. (Fotoğraflı)